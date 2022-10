Le Pays Vert mange son pain noir - Une première pour Esplechin

Malgré une situation délicate au classement, le coach athois espère voir son équipe poursuivre sa progression lors de la deuxième tranche: "Sur le plan comptable, on peut difficilement faire pire. Nous n’avons que neuf points et même si nous encaissons peu, nous avons toujours autant de mal à trouver l’ouverture. Dans l’ensemble, on espère aussi retrouver de la réussite car dimanche, notre gardien Jordan Baré s’est blessé lors de l’échauffement et il a fallu l’opérer d’urgence de la malléole. On sait qu’on mange notre pain noir actuellement mais on va tout mettre en œuvre pour réussir notre rentrée dans une dizaine de jours. Le déplacement sur le synthétique de la Squadra sera en tout cas un très bon test avant d’essayer de finir au mieux le premier tour. "

On ne s’emballe pas à Ere

Dans la deuxième partie du classement, Ere B a réussi une très belle opération dans la course au maintien en s’imposant à Escanaffles. Thomas Vandecasteele peut pousser un fameux soupir de soulagement pour conclure cette première tranche. "D’un côté nous sommes heureux d’enregistrer une victoire précieuse contre une équipe moins bien classée que la nôtre. D’un autre côté, nous ne nous emballons pas car nous avions également douze points la saison passée à pareille époque, ce qui ne nous avait pas empêchés par la suite de nous battre jusqu’à la dernière journée. Dans un championnat où beaucoup d’équipes se tiennent dans un mouchoir de poche, on sait que chaque point est important et qu’il faut rester en alerte chaque semaine."

Pour bien préparer la prochaine journée, les Etoilés disputeront une rencontre amicale ce mercredi soir contre Molenbaix B avant de se remettre au travail. "On accueillera Havinnes à la reprise en ayant trois suspendus suite aux diverses cartes jaunes distribuées ce week-end. Nous restons malgré tout sereins au vu du contenu proposé à Escanaffles. Nous avons retrouvé l’efficacité qui nous avait fait défaut face au FC Tournai et nous continuons à profiter de la bonne collaboration avec la P2 qui continue d’envoyer des joueurs. On doit cependant travailler notre sens du but car notre meilleur est actuellement un défenseur avec… deux buts marqués. On espère que Sacha Duret va bientôt se remettre à marquer et que d’autres joueurs alimenteront le marquoir", conclut Thomas Vandecasteele.

En appelant Julien Stekelerum, c’est un président heureux que nous avons eu au bout du fil. "On a savouré le gain de la première tranche mais il faut rester humble car le championnat est loin d’être fini. Il reste beaucoup de belles équipes, notamment Péruwelz. Même si nous avons fêté la victoire en tirant une photo où chaque joueur avait une tranche de pain en bouche, il n’est pas question de faire les fanfarons. Avec ce 28 sur 30, on peut dire que tout va bien et l’objectif d’atteindre le tour final est réussi. On va fêter ça lors d’un souper avant de préparer un gros mois qui nous verra affronter Rongy et la Squadra puis Péruwelz. La pression ne sera plus sur nos épaules mais pour l’heure, on savoure. C’est en effet la première fois qu’Esplechin remporte une tranche en P3." Le bonheur du jeune président était encore plus complet dimanche avec la qualification des U10 esplechinois en Coupe du Hainaut. Chapeau !