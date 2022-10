Le haut prend forme, le bas s’étire encore - Ere a la moyenne

Coucou !

Derrière, certains avaient déjà enterré la Montkainoise mais elle vient de remettre un sacré coup de pression aux équipes qui la précèdent. Plus rien ne semble impossible. Un point devant, l’Union peut frissonner avec ses six petits goals inscrits seulement: "Ça reste compliqué, soupire Gilles Debodt. La semaine dernière, même si Kain en voulait un maximum, on aurait dû prendre les trois points. À Herseaux, alors qu’on était bien en place, un ballon est malencontreusement dévié par Motte ; on rate un face-à-face et on encaisse un second but. Je préfère malgré tout retenir le positif: dans le positionnement, la mentalité et les occasions, c’était beaucoup mieux. Reste maintenant à concrétiser nos possibilités."

Wiers, Biévène et la Real B battus peuvent aussi se faire du souci. Alain Sterckx sort d’une quinzaine compliquée contre Obigies et Anvaing: "Ça aurait pourtant pu tourner autrement. On est battu ce week-end mais on loupe deux franches possibilités qui auraient pu changer la donne. On n’a pas démérité même si dimanche, le groupe n’a pas réagi comme d’habitude avec un petit manque de niaque. On doit aussi trop souvent courir après le score et c’est fatigant. J’ai aussi senti un peu de fatigue – l’étroitesse du noyau n’y est sans doute pas étrangère – la petite interruption fera le plus grand bien."

On termine avec la défaite de la Real B en derby à Isières ; le genre de match inspirant mais pas ce week-end: "On a pris une belle claque, concède Bryan Losterman. Un off day total. Une catastrophe. J’ai toujours soutenu mon groupe mais pas sur ce coup-là. On s’est fait marcher dessus… En P2, il faut retrousser ses manches. On n’a pas encore pris de point à l’extérieur, vous imaginez ? C’est clairement la mentalité qui fait défaut alors que les qualités sont là mais elles ne suffisent pas seules."

Après trois défaites de suite, Ere vient d’aligner deux victoires qui font du bien au moral et au classement. Après Wiers, c’est Estaimbourg qui a mordu la poussière: "Si l’équipe est repartie ? J’attends confirmation après la semaine d’interruption, déclare Julien Collie qui sort la petite phrase qui change tout. Quand on est organisé, tout va mieux. Si l’individu passe avant le collectif, ça ne peut pas fonctionner. Seul, on va vite mais ensemble, on va plus loin. J’avais demandé au groupe d’avoir un bulletin correct: avec 16 sur 30, on a la moyenne. On ne peut pas parler d’un début raté. La reprise précoce explique les difficultés des équipes ayant joué le tour final et les blessures. La mini-trêve fera du bien pour laisser reposer les organismes mais pas sportivement vu notre cadence."