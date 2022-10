Quel succès pour le FanDay de Wanty à Antoing !

C’est donc tout naturellement que l’équipe chère à Jean-François Bourlart a organisé son Fanday dans la région, au sein de l’Eco Resort "Your Nature" à Antoing où elle a installé une nouvelle enseigne il y a peu (NDLR: ces dernières années, l’événement avait pris place à Binche). Et le moins que l’on puisse écrire, c’est que l’événement organisé dimanche dernier a connu un succès monstre. Il faut dire que le programme était alléchant avec de nombreuses animations, la présentation officielle de l’équipe 2023, des séances de dédicaces, un village gourmand…

La possibilité était aussi donnée de prendre la roue des coureurs professionnels tels qu’Adrien Petit ou de la future recrue, Rui Costa. On s’étonne dès lors moins que les inscriptions aux randonnées de 20, 50 ou 80 km soient rapidement parties. Ils étaient près de 400 à s’élancer sur le parcours pour essayer de suivre le rythme effréné des pros. Luc Leblon, de Tournai, était l’un d’eux. " C’était une super expérience de courir auprès de professionnels. Je ne m’attendais pas à ce qu’ils soient aussi accessibles. J’ai démarré avec eux et le peloton. Mais comme je suis qu’un cyclo, j’ai tenu les 12 premiers kilomètres où la moyenne approchait les 40 de moyenne. Je suis arrivé à la hauteur de la voiture de course et là, Loïc Vliegen est venu pour parler à l’organisation. Il m’a vu et m’a fait un signe de tête pour que je prenne sa roue. Il m’a remonté dans le peloton. C’était vraiment sympa. Au ravito, j’ai également pu discuter un peu avec Baptiste Planckaert. On a échangé sur ses vacances puis le début de la prochaine saison.

L’organisation était vraiment au top. Il y avait les bus, les mécaniciens au départ. On avait vraiment l’impression d’être dans une vraie course. C’est une expérience qui m’a marquée. Si le Fanday revient dans la région, je n’hésiterai pas à participer à nouveau ".

Notons que les plus jeunes n’étaient pas en reste non plus. L’organisation avait proposé au Hurlu Marc Duquesnoy de mettre sur pied un parcours de cyclo-cross encadré pour les plus jeunes. Ils ont pu goûter à la discipline dans des conditions de sécurité parfaite. Qui sait, certaines vocations ont peut-être été découvertes. Et quand on voit le nombre de grands champions qui sont passés par cette discipline, on ne peut que s’en réjouir !