Lors de la victoire contre l'USGTH, Tournai s'est reconcentré sur son jeu

Face à un Tertre-Hautrage faiblard mais en reconstruction, Tournai a retrouvé des valeurs essentielles pour espérer un bon résultat: une bonne mentalité, des courses dans les deux sens du terrain, de la solidarité, des encouragements… Mais aussi, un peu de roublardise quand il le fallait. N’est-ce pas Maxime sur ce changement en fin de rencontre ? "J’ai ressenti un petit réveil d’une contracture qui m’embête depuis quinze jours. Après quelques allers-retours, je sentais que cela revenait. J’ai regardé le temps. Comme il ne restait que quelques minutes, je me suis dit que c’était le bon moment pour casser un peu le rythme, surtout que l’adversaire poussait. On va dire que je l’ai joué à l’expérience sur ce coup-là ", sourit le Français.

Le message positif de la direction

Quand on est dans une mauvaise passe, on dit souvent qu’une bonne introspection peut être une bonne chose pour s’en sortir. Prendre du temps pour soi est idéal pour retrouver le moral et se rappeler des qualités qui font de nous une bonne personne. C’est un état d’esprit qui semble avoir fonctionné au RFC T: "Avec le staff, on a décidé de se reconcentrer avant tout sur notre jeu. On ne veut plus se calquer sur l’adversaire. On a changé de système (en 3-5-2) et cela a fonctionné. On s’est refixé des objectifs à atteindre. Cela nous a aidés à reprendre confiance".

La prise de confiance, c’est justement le message qu’a véhiculé la direction lors de son passage dans les vestiaires durant la semaine. "Quand le message vient d’au-dessus, cela officialise en quelque sorte le malaise qui régnait. Elle nous a demandé de réagir. Mais ce n’était pas du tout un coup de pression. Nos dirigeants sont surtout venus nous rappeler que l’on avait des qualités mais qu’on devait reprendre confiance en nous. C’est plaisant car on sent que tout le club est derrière nous. Cela a porté ses fruits aujourd’hui avec cette victoire".

Retrouver de la stabilité

Les cris de joie du vestiaire après la rencontre, le partage avec les supporters et les sourires lors du passage à la buvette prouvent bien que les hommes de Jérémy Descarpentries et l’ensemble du staff avaient besoin de retrouver les joies d’une victoire. Mais le plus important maintenant sera de confirmer, sans plonger dans l’euphorie. "On doit le faire dès dimanche à Gosselies. On doit tout faire pour enchaîner. Comme je l’ai dit, cela passera par une plus grosse concentration sur notre jeu. On ne veut plus trop parler d’objectifs pour l’instant. On va juste prendre match par match et essayer d’enchaîner les résultats positifs. On veut retrouver de la stabilité. Mais si on continue à bosser comme on le fait depuis quelques jours, c’est de bon augure". Un succès face à Gosselies est obligatoire pour confirmer ce sentiment. Et ce ne sera pas spécialement évident face à une lanterne rouge qui a prouvé au Pays Vert qu’elle pouvait embêter tout le monde avec ses armes.

En oubliant de tuer la rencontre en première mi-temps – cela aurait dû être 3 voire 4-0 -, Tournai a continué à se faire peur. "C’est un don qu’on a… Mais ce n’est pas nouveau", préférait en plaisanter Jérémy Descarpentries après la victoire. Mais le coach, les joueurs et l’ensemble du club ont pu souffler quand Cheick Holuigue a doublé la mise à 10 grosses minutes du terme sur un bel effort personnel. "Je bénéficie d’une petite erreur pour récupérer le ballon assez haut. J’en profite pour me projeter. Là, je vois que Sofiene Lekehal fait un super appel sur le flanc. Comme on s’entend bien avec So, je pars dans la surface car je sais qu’il va me la mettre. Je tacle et ça rentre".

Si le but était important pour le collectif, il l’était également pour le défenseur central. "J’ai vécu un début de saison un peu plus difficile. Je n’étais pas spécialement titulaire. Aujourd’hui, j’ai montré au coach qu’il pouvait compter sur moi. Je lui ai prouvé que je pouvais être un joueur important dans l’effectif".

Cette rose venait également récompenser une bonne prestation du jeune joueur et plus généralement de la défense qui a su maintenir les filets de Gianquinto inviolé. Pourtant, le système en 3-5-2 était totalement nouveau. "On a commencé à le travailler cette semaine. On n’a pas eu beaucoup de temps pour répéter nos gammes. Mais avec Yohan Brouckaert et Quentin Pieraert, on s’entend très bien. Cela a bien fonctionné ce soir entre nous trois". Si les trois, aidés par le collectif, parviennent à réitérer de telles performances, le RFCT sera déjà assuré de prendre un point à chaque fois !