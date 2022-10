Le derby Frasnes - Leuze a été une superbe propagande pour le futsal régional !

Une dernière minute de dingue !

Alors que le marquoir affiche 3-2 à l’entame des arrêts de jeu, les Leuzois héritent d’un décamètre que Lefebvre se charge de repousser. Dans la foulée, ils reçoivent cette fois-ci un penalty transformé en force par Ghislain. On pense le marquoir figé définitivement à 3-3 mais à une poignée de secondes de la fin, un dernier décamètre, cette fois-ci sifflé en faveur des Olympiens, permet au jeune Owen d’offrir, une fois de plus, la victoire à ses couleurs. Tout cela en une minute, on n’en demandait pas tant ! "A 3-3, on pensait avoir fait le plus, commente le gardien leuzois , Et pourtant, Frasnes a réussi à l’emporter in extremis sur un dernier décamètre. C’est frustrant de perdre ainsi, surtout dans un derby, mais il faut l’accepter. Maintenant, je crois qu’on a assisté à un beau match et honnêtement, on aurait signé à deux mains pour un tel début de saison. Il ne faut pas oublier qu’on a redémarré d’une feuille blanche au mois d’août. On va essayer de bien se reprendre vendredi à Fun Anderlecht avant la coupure de deux semaines."

Côté frasnois, le capitaine Quentin Paternotte avait le sourire après un tel spectacle: "C’était un match plein du début à la fin avec un final incroyable. C’est une belle victoire remportée avec le mental, ce qui fait notre force depuis le début de saison. C’est sans doute notre match le plus abouti depuis l’entame de la compétition. Tout s’est finalement joué sur des détails avec des décamètres accordés en toute fin de match. Habituellement, je suis chargé de les tirer mais là, à quelques secondes de la fin, j’ai laissé Owen s’en charger car il n’a peur de rien. Il a pris ses responsabilités en nous offrant la victoire." Frasnes a trouvé en ce jeune talent son nouveau crack.