L’Abbaye a été prise d’assaut par Laeken

Face à van de Zande, ex-WTA 161

Vendredi, la physionomie du match a été toute différente. Les Bruxellois ont vite plié la rencontre. À 0-3, et après autant de victoires très nettes, la messe était déjà dite. Cyrielle Mortaignie et Damien Sauvage ont tout de même sauvé l’honneur à 0-3, l'emportant en deux sets face à la paire emmenée par Daphné van de Zande, ancienne joueuse du top 200 mondial de tennis. "Je vais être honnête. Avec van de Zande et des renforts, cette équipe nous était supérieure lors de cette finale, avoue Agatte Goessens, la capitaine de l’Abbaye. Nous sommes quand même très satisfaits de notre parcours. Cette finale, c’était notre objectif de départ."

Un joli parcours il est vrai pour cette équipe hybride composée d’Athois, bien sûr, mais aussi de joueuses affiliées au Court 17 et complétée par la Kainoise Pauline Marchal. "C’est le petit plus de cette compétition inter-équipes, qui offre la possibilité de prester avec des joueurs et joueuses de différents clubs."

La finale s’est d’ailleurs jouée dans la salle du Court 17, pour éviter toute mauvaise surprise au niveau de la météo. "Mais nous avions joué toutes nos autres rencontres à domicile à Ath," rappelle la jeune capitaine.

Malgré la défaite de l’Abbaye, tout espoir de titre pour les clubs régionaux n’est pas éteint: samedi, l’équipe de Mixte 500 du Kain PC se déplacera au Rœulx, avec de réels espoirs de repartir avec le sacre. Dans l’ensemble, la bonne tenue des équipes de Wapi lors de ces inter-équipes vaut bien un titre.