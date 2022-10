Décidément, le Pays Vert n’aime pas du tout le rayon des bonnes affaires !

Il n’empêche, ce dimanche en fin d’après-midi, à la sortie du stade des Géants, ils étaient quelques-uns à pester contre le 0-0 que Gosselies, dernier classé sans le moindre succès au compteur, était venu chercher. Joueurs et membres du staff technique savaient pertinemment qu’ils étaient passés à côté d’une belle opération au classement.

Alors qu’il fait partie d’un peloton de cinq équipes à égalité de points qui se repartissent entre la cinquième et la neuvième place, le Pays Vert aurait pu et même dû rejoindre Mons au pied du podium en cas de victoire, derrière Saint-Symphorien, nouveau leader, Manage, nouveau deuxième, et Onhaye, qui est redescendu en troisième position.

« J’avais demandé d’agir »

Mais il est écrit qu’à Ath, on n’aime pas trop le rayon des bonnes affaires. Les soldes, ce n’est pas le truc des joueurs athois ! Une prestation quelque peu au rabais, avec une réduction sur le pourcentage de l’inspiration mise sur le terrain, ne leur permet que très – trop! – rarement de repartir avec la totalité de l’enjeu. Parfois moins impliqués qu’une semaine plus tôt face à Tournai, souvent beaucoup moins précis dans leurs initiatives, les hommes de David Bourlard se sont donc contentés d’un tout petit point alors que, pour le même prix, ils auraient dû en mettre le triple dans leur caddie car, face à un tel Gosselies combatif mais fébrile, il y avait la place même sans être dans un grand jour ! "C’est vrai, mais que voulez-vous, dans la vie d’une équipe de foot, il y a sans doute des jours meilleurs, mais aussi et surtout des jours pires. Je pense que, ce dimanche, on doit se contenter de ce qu’on a, même si ça me déplaît de dire ça. On n’a pas vu un grand match de notre part mais il y a deux points positifs à retirer: on n’est pas battu et on a su réagir ! Mon seul problème, c’est que je n’aime pas du tout voir mon groupe être dans la réaction ; il doit être dans l’action", analysait David Bourlard.

Mais pour cela, il ne fallait pas laisser Gosselies entrer dans le match ! "L’adversaire a réussi à nous mettre en difficulté parce qu’on lui a permis de le faire. On a commis des erreurs, surtout dans le secteur défensif, qu’on n’a pas le droit de voir à ce niveau. On est quand même en D3 ! Dans le jeu aussi, à certains moments, on n’était pas bien. Il n’y avait pas de rythme, on était apathique. Et pourtant, le peu de fois où on réussissait à trouver l’intervalle en faisant face au jeu, on sentait qu’on prenait facilement le dessus sur Gosselies qui avait les pires peines du monde à nous contenir. Mais c’est arrivé beaucoup trop rarement à mon goût car on a manqué de mouvement. On n’a pas su assez désorganiser ce bloc carolo", continuait le coach athois.

Refaire le coup de Tournai

Et le Pays Vert a déjoué plus souvent qu’à son tour ! "Oui, en tombant dans le jeu de Gosselies et ses stéréotypes ! J’avais prévenu, on savait à quoi s’attendre, les choses étaient claires mais on est tombé dans le panneau." Reste que si Zakarya El Araïchi trouve les filets au lieu du poteau après un quart d’heure… "Bien sûr, on aurait vu sûrement un autre match ! Malgré ça, le constat est là: de nouveau, il a fallu faire monter le banc pour qu’on montre autre chose sur la pelouse."

Les remplaçants sont là pour ça ! "J’ai hésité à refaire le coup de Tournai en changeant directement des joueurs à la mi-temps mais j’ai laissé une chance supplémentaire à certains de montrer autre chose. J’ai cru que ça avait marché. Mais cela a duré 120 secondes, montre en main: de la 5e à la 7e minute en début de deuxième période, j’ai entraperçu un sursaut mais ça n’a vite débouché sur rien d’autre. Il fallait changer. Et les joueurs rentrants ont encore montré qu’on pouvait compter sur eux. Ils ont apporté leur envie de faire bouger les choses."

« Être plus gourmand »

En vain toutefois puisque Corentin Moriconi n’a jamais réellement été mis en danger après la pause. Le gardien de Gosselies et ses équipiers mettent ainsi un léger coup de frein à la progression athoise. "Après, un bilan de 10 sur 15 après s’être frotté à des équipes comme Aische, Tournai, Schaerbeek, Saint-Symphorien et Gosselies, c’est très bien ! Toutefois, si le menu était copieux, on doit être plus gourmand. Je ne veux pas qu’on se contente de ça. Surtout après ce que je vois à l’entraînement. Certains vont peut-être dire que ce 0-0 reste un bon point et que c’est mieux que rien mais moi, je suis déçu car je sais qu’on pouvait faire plus", concluait David Bourlard qui emmènera ses joueurs sur le terrain synthétique de rugby du club des Collines à Anvaing cette semaine afin de les habituer à fouler une surface sur laquelle ils se produiront ce prochain dimanche à Jodoigne, une équipe qui compte le même nombre de points.