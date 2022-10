D2 ACFF: La Real Acren-Lessines peut compter sur une défense de fer

Dimanche, l’arrière-garde acrenoise avait pourtant un fameux test à passer face à de (très) jeunes joueurs il est vrai, mais des gars qui rêvent d’une carrière en Pro League. À l’image d’un Salah qui a déjà goûté à quelques reprises à la joie de jouer sous les ordres de Karel Geraerts à l’Union Saint-Gilloise. Et le contrôle a été parfaitement réussi par le quatuor. Mayélé et Duyck ont très bien géré les flancs. Et que dire de la prestation de Florimond Smars et Bastien Yondjouen dans l’axe. Le duo a été impressionnant. "Mais c’est dommage d’encaisser sur la seule occasion de l’adversaire, pestait le 2e nommé. Sur ce coup, on réalise quelques mauvais choix. Après, c’est aussi le rôle de l’attaquant de percuter de la sorte. C’est ce qu’il a un peu manqué chez nous malgré les nombreuses occasions. Mais on a eu le caractère pour revenir face à une jeune équipe qui a livré une grosse prestation. Les victoires engrangées nous ont donné beaucoup de confiance. On a déjà retourné plusieurs situations dans les 10 dernières minutes donc on essaie à chaque fois".

Et l’égalisation viendra de son compère en défense centrale, d’une tête rageuse sur un coup franc. "Cela me fait plaisir d’ouvrir mon compteur but. Mais je suis surtout heureux d’offrir le point au collectif. Car c’est tout le monde qui a poussé pour aller dans le camp adverse. C’est notre caractéristique cette année: on ne lâche rien. On sent que la mentalité était une priorité dans le recrutement. On n’a pris que des gars qui se battent pour le maillot et pour le club".

« On parle beaucoup »

Pour le travail réalisé par le groupe, la Real ne méritait pas de perdre. Et Fabrice Milone n’hésitait pas à mettre en avant ses deux centraux qui ont parfaitement réussi à surmonter la perte sur blessure du leader défensif, Jérémy Obin. "Je ne vais pas cacher que cela a été un coup de massue quand on a appris son absence, poursuit l’ancien de Rebecq. Mais on devait s’imposer avec Bastien, pas le choix ! Je pense que pour l’instant, on le remplace à merveille". Même sentiment pour celui qui découvre la D2 cette saison. "Et je crois que mon adaptation est bonne. Je peux encore m’améliorer comme tout le monde mais je suis heureux d’aider l’équipe en réalisant de bonnes prestations. Je constate que je ne suis pas en dessous des autres. Je suis dans le rythme. Quand Jérémy s’est blessé, on a dû s’adapter avec Florimond pour savoir mieux jouer ensemble. Pour l’instant, cela se passe bien".

Si les deux comparses performent actuellement, c’est grâce à une entente parfaite. "On a la qualité de s’adapter à notre adversaire, précise Florimond. Qu’il soit plus robuste ou vivace comme face à l’Union. On travaille beaucoup sur le placement et la communication". Son collègue confirme. "Les automatismes sont venus facilement entre nous. On discute beaucoup pendant le match", conclut Bastien.

Arrivé en tout fin de mercato, Diafa Soumah n’avait pas encore eu l’occasion de défendre les couleurs de la Real en championnat. Mais dimanche, face à l’Union, il a connu ses premières minutes. L’offensif a directement séduit les spectateurs présents par sa technique et sa percussion. "Il était à Durbuy l’année passée. Il a signé en fin de mercato et s’entraîne avec nous depuis, détaille Fabrice Milone. Il s’est blessé à la cheville au départ et a rechuté en allant jouer avec la P2. Il a été trois fois avec elle. Il a mangé son pain noir en ce début de saison. Mais nous, on le voit chaque semaine à l’entraînement. Il est spitant, il est percutant, il a les deux pieds. Il est très dangereux devant le but aussi. Il a reçu la récompense de son bon travail et a montré de très belles choses lors de sa montée".

Venu voir ses coéquipiers dimanche, Lucas Sanon nous a également donné des nouvelles après son intervention chirurgicale. "Finalement, le ménisque était trop abîmé. On a dû l’enlever totalement. La revalidation se passe bien. J’ai pu recommencer à courir il y a quelque temps. Là, je peux retoucher le ballon doucement. J’espère pouvoir reprendre avec le groupe d’ici deux voire trois semaines. J’espère aussi que la poisse va arrêter de s’acharner sur moi. Je pense que j’ai donné assez". On ne peut pas donner tord au créatif qui enchaîne malheureusement les blessures depuis plusieurs saisons.