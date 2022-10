Cantreul second à Estaimpuis, Denays et Adam sont à Valence

Chez les dames, Céline Delmotte a été la plus rapide, elle a couvert les 10 km en 50.53, terminant 63e. La Kainoise Annick Ramu, première de sa catégorie, rentre en 66e position, en 51.49.

Du monde au château…

Le rassemblement des coureurs et marcheurs de "Je cours pour la forme" de Pecq, et la commune, a connu jeudi soir un beau succès, au départ groupé à 19 heures, du château du Biez à Pecq. Ils étaient en effet plus de 140 à prendre le départ de la course et de la marche organisée au profit d’"Octobre Rose", pour une, deux ou trois boucles de 4 km.

Denays et Adam au semi de Valence

Quelques semaines avant de reprendre la route de Valence pour y disputer cette fois le marathon, Pierre Denays a terminé dimanche 49e et premier Belge (sur 82), du semi-marathon, en 1h05’34 (3.07 au kilomètre). L’épreuve était relevée puisque six concurrents ont couru en moins d’une heure, Kandi Kibiwott s’imposant en 58.10 (2.45 au km…). Thaddée Adam a pris la 65e place, et la 4e Belge, en 1.06.24 (3.09). On a classé 17 004 concurrents.