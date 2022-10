Belœil reste au-dessus du lot

Molenbaix a aussi effacé la déception causée par Soignies. À Solre, même l’infériorité numérique n’a pas réussi à plier l’échine molenbaisienne. "L’accident de la semaine dernière est oublié, commente Charly Vanherpe. La réaction était présente dans l’attitude et l’état d’esprit. L’exclusion de Boucart a aussi transcendé les troupes car sa faute était" nécessaire ". Son sacrifice n’a pas été vain. Une belle sortie ponctuée par l’arrêt du penalty par Barois durant des arrêts de jeu à rallonge qui ont rendu la fin de match tendue."

Luingne n’en finit plus d’étonner. Avec un effectif complet sur la touche, les promus continuent néanmoins d’accumuler les points. Ce fut encore le cas ce dimanche dans le fief du concurrent direct montois. Une fois de plus, réalisme et organisation ont vaincu l’adversaire. Avec quinze points sur trente, Luingne atteint la moyenne et se place confortablement dans la colonne de gauche.

"Nous sommes dans une bonne spirale avec une quatrième clean-sheet d’affilée qui s’ajoute à une cinquième. Le tout en ayant rencontré Pays Blanc, Belœil, Gilly et Péruwelz. Je pense qu’avec les problèmes d’effectif rencontrés, le bilan actuel est honorable. Il faut croire qu’on s’acclimate doucement à cette P1", sourit Gio Seynhaeve.

Satisfaction et frustration

Pas de vainqueur mais un vrai gagnant, le spectateur ! Le derby entre Péruwelz et Belœil a été plaisant à voir jusque-là dernière seconde. Dans le camp local, Tidjani Heddadji fait le bilan des dix premiers matches. "Avec ce point satisfaisant contre l’Union, on en compte dix-huit sur trente. C’est bien mais on aurait pu faire mieux car nos rencontres contre Hornu, Molenbaix et Luingne auraient dû nous valoir plus d’unités. Mais pour le moment, l’objectif du top trois est atteint. Maintenant, tentons de débuter le mieux possible la seconde tranche."

Son ami, Sacha Henry, était moins enjoué à la sortie des vestiaires. "Nous sommes frustrés car nous avons eu plus d’occasions de but. Malheureusement, nous avons commis trop d’erreurs sur les phases arrêtées. Tout comme face à PAC Buzet, cela nous coûte deux unités. Au final, nous en comptons vingt-six sur trente. Nous aurions tous signé pour un tel bilan avant le début de la compétition. Mais nous voulons tout gagner et rester invaincus. On est donc un peu déçu même si le coach était heureux de notre prestation."