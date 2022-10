Beau partage pour la Squadra face à Herentals

D’entrée de jeu, les locaux se montrent efficaces et font passer le marquoir à 2-0 par l’entremise de Simoens et M. Greco. Herentals réagit et rétablit la parité pour le repos.

En seconde période, la Squadra se voit mener à deux reprises mais à chaque fois, Morando fait le boulot pour remettre son équipe sur les rails dans une fin de match qui aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre. "C’est le genre de match qu’on aurait perdu les saisons précédentes. Ici, nous avons à chaque fois réagi avec intelligence, sans céder à la précipitation lorsque nous étions menés au score." Au classement, la Squadra ne totalise qu’une seule victoire et pourtant, le début de saison est plutôt encourageant. "À part Anvers qui est actuellement premier, on a déjà joué les quatre autres équipes du top 5. Cela signifie qu’on va devoir affronter toutes les équipes à notre portée dans les semaines qui suivent. C’est là qu’on devra confirmer nos belles prestations en prenant les points nécessaires à notre maintien. On est donc dans un esprit positif pour le moment."