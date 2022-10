15 sur 15 pour Brunehaut qui contourne l'obstacle bruxellois

Après cinq minutes de mise en jambes, Planque donne l’avance à Brunehaut. Les joueurs d’Aurélien Depretz sont bien dans leur match mais une erreur individuelle va permettre à Anderlecht de recoller au marquoir au quart d’heure. À la reprise, le hat-trick de Batteur met son équipe à l’abri de tout retour. C’est ce que l’on pense en tout cas mais c’était sans compter sur le sursaut d’orgueil local. En cinq minutes de temps, Anderlecht parvient à rétablir la parité (4-4). Sans paniquer, les visiteurs refont surface pour finalement s’imposer 4-6 grâce à Echcharoui et Batteur. Beau succès vu le contexte particulier. "D’abord, l’accès à la salle n’a pas été facile pour nous et c’est finalement à une demi-heure du coup d’envoi que nous avons rejoint les vestiaires. En plus, c’était un petit terrain où il était difficile de développer notre jeu habituel. Malgré tout, on a réussi à prendre les trois points, ce qui n’est jamais facile contre ce genre d’équipe. Maintenant, avec notre place de leader, on sait qu’on va être attendu partout, c’était le cas ce soir. Au classement, on reste bien accroché à notre première place avec deux points d’avance sur Forest et un match de retard à jouer", conclut le T2 visiteur. C’est sûr qu’avec un bilan de 15 sur 15, Brunehaut ne peut plus se cacher.