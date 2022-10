Victoire de la maturité pour Isières B

Durant la première, les visiteurs s’organisent défensivement afin d’observer au mieux leurs adversaires. Le score nul et vierge qui sanctionne la première partie de la rencontre n’est donc pas surprenant. Après l’observation, place à l’attaque avec des Isièrois qui vont prendre l’avance par Bouvry à l’heure. Horrues prend tous les risques mais les visiteurs se retranchent pour conserver leur courte avance. Beau succès.

Enghien B – Trivières B 4-1

Mené au score dès la 10e sur une belle action construite conclue par Ozkan, Enghien monopolise le ballon sans se créer d‘occasions franches. À la reprise, les trois changements font la différence. À la 54e, Camby initie une action sur le flanc droit et trouve sur le côté opposé Termolle qui place un magnifique centre sur Weber. Ce dernier négocie à l’heure un long ballon et, après avoir effectué une aile de pigeon, prolonge pour Termolle qui double la mise. Trivières craque physiquement et laisse Enghien prendre les 3 points sur une action où tout le monde s’arrête, sauf Borremans.

Biévène B – Flobecq 0-5

Forfait de l’équipe locale qui n’a pas eu la délicatesse de prévenir ses invités qui se sont déplacés pour rien…