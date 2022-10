Trois nouveaux points en or pour Luingne

Les Luingnois terminent la tranche en boulet de canon avec un 10 sur 12 et une place dans la colonne de gauche. Toujours meurtri par les blessures, il s’est imposé face à une équipe locale assez décevante. Peu après vingt minutes de jeu, un débordement sur la gauche est suivi d’un centre vers Scorza qui se débarrasse de son défenseur avant de battre Collette. En manque d’envie, les Montois ne se procurent pas d’occasions avant la pause pour revenir dans la partie. Les supporters locaux n’en voient pas plus en seconde. Les locaux se heurtent à la bonne organisation luingnoise. Seules les dix dernières minutes font frissonner les visiteurs. Une tentative de Canet nécessite une superbe intervention de Dupont. Cinq minutes plus tard, c’est un heading de Dessart qui passe de peu à côté. Luingne tient et empoche trois points en or. Avec quinze points, il clôture une première tranche tout à fait honorable. L.B.