Vingt premières minutes catastrophiques pour les locaux qui encaissent trois buts des œuvres de Lepercq, Liétard et Walkiers. Dans les cordes, ils se relancent juste avant la pause par De Stommeleir (1-3). À la reprise, Coppieters sonne le retour des siens et Lecroart parvient à rétablir la parité à l’heure de jeu. Durant la dernière demi-heure, les deux gardiens se mettront en évidence sur des phases arrêtées pour conserver ce résultat nul qui n’arrange finalement personne.

Houtaing – Ellezelles B 3-2

Belle première période des locaux qui réussissent à faire le break par Barbieux et Lefort sur penalty. À la 55e, Duvivier triple l’avance de ses couleurs. Après avoir dominé la majorité du match, Houtaing va se déconcentrer durant les dix dernières minutes, ce qui permet à Ellezelles de réduire l’écart par El Alaoui et Risselin. Houtaing a failli tout gâcher mais peut avoir tout gagné, ce succès devant lui attribuer la première tranche. À confirmer selon les fameux coefficients !

Rongy B – Havinnes B 1-3

La première mi-temps est dominée par Rongy qui n’arrive toutefois pas à bien exploiter des opportunités dangereuses. Contre le cours du jeu, Havinnes B ouvre dès lors le score juste avant la pause sur un effort personnel de Doignon. En seconde mi-temps, les locaux manquent quatre duels dans la première demi-heure avant de laisser Havinnes doubler la mise sur un centre repris de la tête par Lendasse. Après un coup franc repris de la tête par Blocqueau à la 85e, Rongy commence à y croire en plaçant tous ses pions à l’avant sans toutefois se mettre à l’abri d’un contre qui arrive finalement avant le coup de sifflet final via le goal signé par Deplechin.

Wiers B – Risquons-Tout B 1-1

La rencontre, hachée principalement par les décisions de l’arbitre se résume à des phases arrêtées de part et d’autre. Le Risquons-Tout hérite d’un penalty logique converti par De Sousa à la 51e minute de jeu. Wiers rétablit la parité, lui aussi, sur un penalty transformé par Huon à l’heure. Le match se termine sans engagement des deux côtés, le Risquons-Tout B se satisfaisant du point du match nul.

Thumaide B – Leuze-Lignette B 5-0

Face à une faible équipe de Leuze B, Thumaide est resté consciencieux du début à la fin de la rencontre. Vansteenkiste est l’auteur d’un triplé sur deux coups francs directs et un penalty, et Altruy a trouvé le chemin des filets à deux reprises sur une magnifique reprise dos au but et sur une erreur du portier bien exploitée.

Wodecq B – Anvaing B 0-2

Après une première période équilibrée avec des occasions de part et d’autre sans grand danger pour les portiers, Anvaing tente de prendre la défense locale de vitesse sur des longs ballons, tandis que Wodecq propose un jeu au sol. Vers l’heure de jeu, M. Decroie est à la parade sur un penalty provoqué à cause d’une faute sifflée pourtant à l’extérieur du rectangle. L’arbitrage, largement contesté par l’équipe locale, a permis, semble-t-il, à Anvaing d’ouvrir la marque à la 85e sur un coup franc repris par Rigaux alors qu’il était hors-jeu. À la dernière minute, Wodecq tente d’égaliser en mettant tout le monde devant sur un corner mais le mot de la fin revient à Anvaing qui réalise un doublé sur la relance signée Rigaux.

Barry-Carrières – Béclers B 1-0

La première mi-temps est dominée de manière stérile par Barry. La reprise se joue sous le signe de l’équilibre avec des occasions de but de part et d’autre. Le compteur se débloque à l’entrée du dernier quart d’heure sur un coup franc bien tiré par le solide Scarpino en seconde zone et catapulté ensuite par Delabie venu de nulle part dans le but sur une tête plongeante. Barry résiste ensuite face aux assauts de Béclers B qui tente d’arracher un point en faisant preuve d’une très jolie abnégation en défense.