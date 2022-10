Stambruges laisse filer un match important

Ce match face à Soignies pouvait être décisif dans la course entre les différentes écuries de fond de classement. Le retour d’Émilie Renard tombait à point nommé pour les Campenaires mais cela ne leur a malheureusement pas suffi pour prendre la mesure des Sonégiennes. La joueuse Assunta Trovato regrettait cette défaite. « On n’a pas respecté les consignes. On est revenu à deux points avant de céder à la fin. La victoire était accessible mais on n’a pas été au rendez-vous notamment à cause de la mauvaise défense. On n’était nulle part pour récupérer les ballons. Notre présence aux rebonds était catastrophique et ça nous coûte la victoire. Le manque d’application explique ces absences défensives. La défaite est dommageable et le déplacement à Kain sera difficile. » Stambruges ne compte que deux victoires, comme Mouscron et Enghien. S.F.