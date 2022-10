Le derby se conclut sur un nul logique

Il n’y avait pas grand monde pour assister à ce derby régional. Les locaux sont plus entreprenants en ce début de rencontre, mais sans se créer la moindre occasion. À la 13e, ils ouvrent le score par Vandenberghe qui reprend un centre de la gauche pour tromper Ronse. Il botte ensuite de peu au-dessus à la 17e sur une action collective qui méritait mieux. Les Renaisiens continuent à dominer les débats mais sans se créer de nouvelles opportunités. Peu avant la demi-heure, De Prez sort dans les pieds de Deleenheer qui se présentait devant lui. Les visiteurs se montrent plus dans le camp local mais sans inquiéter outre mesure leur arrière-garde. À la dernière minute, Msili reprend de volée un beau centre et le gardien le dévie en corner. Ce sera tout pour la première mi-temps.

On reprend avec les mêmes et Zottegem monopolise le cuir sans danger pour De Prez. Après cinq minutes, le SK force un corner qui ne donnera rien. À l’heure, De Prez a deux arrêts coup sur coup pour empêcher l’égalisation. Zottegem continue à dominer mais la défense locale se montre à la hauteur. À la 64e, De Prez remet le couvert pour préserver la violation de ses filets. Il s’en était fallu de peu. Il remet cela à la 70e en repoussant une reprise de la tête qui filait dans sa lucarne. À la 77e, il doit toutefois se retourner sur une reprise de Deleenheer (1-1). Houck botte encore sur lui à la 80e, la défense locale en ayant plein les pieds. À cinq minutes du terme, le portier visiteur doit détourner en corner une reprise de la tête. Il aura chaud à la 87e car une reprise de la tête de Ndikumana est repoussée par la barre transversale. On en restera là, le nul étant le résultat logique.