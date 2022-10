De suite, les supporters locaux découvrent plus d’envie et d’impact chez leurs joueurs. On ne note pourtant aucune occasion franche en première période. L’intensité monte d’un cran pour les Montagnards et vers la 55e, un centre de Mexence est repris victorieusement de volée par Chamart. Dix minutes plus tard, le jeune Foucart se débarrasse de son opposant, centre et Devlaminck, d’un retourné, double la mise. Peu après, sur un centre venu de la droite, Paternostre décoche un tir dans le plafond. La défense locale va facilement contenir les assauts visiteurs. Premier succès mérité des jeunes du cru qui semblent avoir passé un palier. Enghien paraît bien malade.

Néchin – Pays Blanc B 2-0

Les leaders ont, aux dires de G. Huin, réalisé leur meilleur match en ne laissant aucune occasion à leurs adversaires. La période initiale les voit se procurer quelques possibilités mais le gardien adverse ou la maladresse ne leur permet pas de marquer. Néchin reste bien concentré et le premier but tombe à la 58e lorsque Barah centre pour Berte qui ajuste parfaitement sa reprise. Quinze minutes plus tard, une longue passe de Keromest va trouver Berte qui plante sa seconde rose dominicale. Qui arrêtera Néchin ?

Étoilés Ere – Estaimbourg 1-0

"Je suis fier de la superbe mentalité de mon équipe. On a été très bien organisé face à une équipe qui aime dédoubler sur les flancs. Notre objectif était de leur laisser le ballon. Avec un 16 sur 30, je suis satisfait de notre bilan comptable après un début de saison où on a un peu péché par excès d’euphorie", détaille Julien Collie. En première période, les Étoilés ont été mal payés, les occasions franches ne se traduisant pas en goals. "Et souvent dans ces cas-là, l’équipe adverse en profite", juge le T1 local. Heureusement pour lui, c’est Andrisse qui inscrit l’unique goal du match (47e) d’une belle volée dans le petit filet. Estaimbourg ne se créera qu’une grosse occasion via un coup-franc de Desmazieres à l’entrée du rectangle. Plume manque de peu le 2-0 en fin de match, le ballon tapant les deux poteaux.

Obigies – Wiers 2-1

"Ce qui me dérange un peu dans ce match, c’est qu’on n’ait pas réussi à garder le zéro. Mais on continue à être sérieux, ce qu’il faut faire pour titiller Néchin. On a une saine concurrence, avec un banc aujourd’hui dont plusieurs équipes de P2 rêveraient", analyse Fabien Delbeeke. En première mi-temps, Obigies tente de poser le jeu mais Wiers est bien organisé. Le match se décante à la 20e, sur un corner de Leclercq conclu par Bachely. En seconde période, Obigies concrétisera ses opportunités via Baudry (70e). Lancé en profondeur, celui-ci prend la défense de vitesse et marque du plat du pied. Vanleynseele fait 2-1 à la 90e sur penalty.

Herseaux – RUS Tournai 2-0

Herseaux a émergé dans un match manquant d’intensité et pauvre en occasions en première période. "Malgré une meilleure seconde période de notre part avec plus d’envie et de mouvements, on se satisfait des trois unités ce soir, explique Enzo Salvini, le T2. On n’a pas su faire mieux face à une équipe qui jouait avec ses moyens, frappée d’absences notables." À la 31e, la reprise sur corner des 20 mètres de Leblond est déviée par Motte dans son but. À la 63e, Ribeiro fixe le score en faveur des siens d’une tête puissante sur un assist de Leva. Pacco est l’auteur de plusieurs arrêts, notamment sur un pointu à bout portant de Debailleul ou sur une sortie devant Kouakoua. Deconinck se crée les seules occasions Unionistes. Herek dévie le ballon du corps sur la frappe de Deconinck qui échoue sur le poteau à la 46e. Le gardien local remportera plus tard un duel identique en déviant en corner.

Isières – REAL B 4-0

Johan Devos réalise un changement gagnant avec la montée de Yakassongo à la 30e, qui permet d’accentuer la pression sur l’adversaire. Dès la 38e, Nzolele reprend le centre de Paelinck en seconde zone. Un gros cafouillage devant les cages lessinoises ne permet pas à Isières de faire 2-0 à la mi-temps. Diatta reprend le corner de Yakassongo pour faire le 2-0 à la 70e. Paelinck ira de son doublé sur corner d’abord, puis sur un bel assist de Bricmaan dans l’intervalle. "La REAL B n’était pas dans un grand jour. Après notre 1 sur 9, il fallait réagir. On a un bilan correct avec une équipe peut-être un peu moins qualitative mais avec une mentalité meilleure que l’an passé, avec des jeunes qu’on essaye d’intégrer", explique Johan Devos. Le ballon du match était offert par Vincent Béroudia.

Templeuve – Hensies 2-1

Deux très belles équipes s’affrontaient dans un match équilibré et engagé mais correct. "Hensies a dominé stérilement la première demi-heure et aurait pu espérer mieux s’ils étaient restés plus calmes. De notre côté, on aurait pu être plus réaliste. C’était en tout cas un match rythmé", pointe Jean-Dominique Vessié. À la 26e, Detemmerman est à la conclusion après un débordement de Deneyer qui remise pour Andal. Après 20 minutes en seconde période, Roland arrête in extremis l’occasion de Miceli. Templeuve a frappé l’équerre plus tôt via Duleu. Finalement, Van Cauter trouve la latte sur corner. Mais Duleu suit et conclut. À la 79e, Aneddam réduit la marque sur coup-franc direct. Baneton sortira deux gros arrêts en fin de partie.

Anvaing – Bièvene 2-0

"C’est une victoire méritée. On a su bloquer Biévène à l’entrée de notre rectangle. On retrouve une certaine sérénité en réussissant à marquer sans encaisser", se satisfait le T2 Fred Rousseau. Suite à une belle sortie de défense de Bruyneel, Descamps est isolé dans le rectangle et inscrit le 1-0. Durant la première mi-temps, les occasions sont légion des deux côtés: la frappe d’Hustache servi par Duvivier frôle la transversale alors qu’Harmegnies ne dispose pas d’un angle idéal face au but vide après avoir passé Bruyneel. À la 34e, Mahée en pleine course au second poteau reprend victorieusement le corner d’Hustache. "En seconde mi-temps, on a contrôlé. Biévène n’a pas su accélérer", ajoute le T2 local. Biévène ne se créera qu’une réelle occasion sur un corner repoussé de Vrancx, alors que les Anvinois en auront plusieurs. À l’image du tir de Dendauw juste à côté du poteau à la 87e.