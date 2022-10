Frasnes domine Leuze dans le derby

On disputait vendredi soir le premier derby de la saison en N3C avec Leuze qui se déplaçait à Frasnes. De chaque côté, on nous avait promis de tout faire pour assurer le spectacle et faire la publicité du futsal. On n’a pas été déçu de la prestation offerte par les deux équipes voisines. On a eu droit à un joli mano a mano, à un fameux chassé-croisé entre deux formations qui se sont données sans compter sur le parquet frasnois qui a finalement souri aux joueurs locaux qui l’ont emporté 4-3. Troisième victoire de la saison pour les Olympic Boys et second revers pour le Bon Air !