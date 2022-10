Estaimpuis progresse mais… perd encore

Courcelles était l’une des rares formations à portée des Estaimpuisiennes qui attendent toujours leur première victoire. Après la déception face à Enghien, le BCJS a une nouvelle fois dû s’avouer vaincu. Mais les Sang et Or ont montré des capacités intéressantes selon Ludovic Guyot. « On a mal démarré la partie. Sur les trois derniers quart-temps, c’était plus serré. Il faut dire que j’avais poussé une bonne gueulante après le premier quart. Il fallait réveiller l’équipe car le repli défensif ne se faisait pas sur les contre-attaques. Les rotations étaient limitées malgré l’arrivée de Fiona Tillieux car Adèle Gilmet a décidé d’arrêter sa saison. J’ai vu de belles choses mais l’entame de match ne nous permet de gagner. On perd mais pour moi, c’est pratiquement une victoire car le groupe s’est battu et a suivi les consignes. J’espère que cette progression se poursuivra. » S.F.