Très mauvaise entame de match de la part de Pommerœul qui se fait distancer de deux buts dans les vingt premières minutes sur une erreur défensive et sur un coup franc. Les locaux reviennent à 1-2 à la 35e sur une magnifique reprise de volée de Decamk. Alors qu’ils sont remontés avec d’autres intentions après le repos, les visités se font cueillir à froid dès la reprise sur un coup franc qui permet à Mons-Nord de mener 1-3 et de reprendre un peu d’air pour voir venir. Une mauvaise approximation du gardien visiteur bien anticipée par Decamk permet à Pommerœul d’y croire malgré tout en fin de rencontre. Mais tout arrivait trop tard ! Une mention spéciale pour la prestation du gardien de Pommerœul, auteur d’une bonne partie. "Il va y avoir du changement pour que l’équipe retrouve une mentalité solide", conclut l’entraîneur des l’AS.

Hensies B – Meslin GB B 3-1

Hensies B joue bien le premier quart d’heure de la rencontre et commence par ouvrir le score dès la 2e sur un corner dégagé par la défense de Meslin dans les pieds de Dubois qui conclut. Mettant en difficulté les offensives d’Hensies, Meslin se met en confiance à la 40e sur un coup franc des 40 mètres de Colin dévié par le mur en pleine lucarne. Même si les visiteurs ne déméritent pas en seconde période, Hensies hausse le ton et finit par l’emporter sur un exploit individuel de Cornez et un coup franc repris au second poteau par Ranocha.

Vaudignies B – Vacresse B 0-2

La première période est à l’avantage de Vacresse qui profite d’une perte du ballon pour ouvrir le score via Lhostte à la 30e. Un coup franc repoussé par le gardien dans les pieds de Kreula pour la conclusion permet aux visiteurs de doubler la mise. En seconde mi-temps, Vaudignies essaie de mieux construire mais laisse la victoire aux plus réalistes de la rencontre.