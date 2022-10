Un bon point face à une Union séduisante

"I l ne faudra pas les laisser jouer et y aller avec notre expertise de la D2 et notre impact physique", tel était le discours en avant-match de Fabrice Milone, le coach de la Real. Mais contrairement au duel face aux U23 de Seraing, les Acrenois ont eu plus de répondant en face cette fois. Les jeunes de l’Union ont su mettre l’impact physique qu’il fallait aussi. Garcia Dominguez, déjà touché à la cheville, le comprenait après quelques secondes quand il était sacrément fauché. Le coup-franc qui s’ensuivait était expédié au-dessus par Sangare.

Mais les Bruxellois sont aussi capables de jouer au football. De très bien jouer même. Quand ils prenaient le contrôle du cuir, c’était impressionnant de maîtrise. "C’est un voire deux crans au-dessus de Seraing, reconnaît le coach local. Ce sont des U23 mais ils ont déjà un football de percussion. Il y a beaucoup d’animations dans leur jeu offensif. Ils vont bien dans l’impact et tiennent aussi dans les duels. Même s’ils n’ont pas eu beaucoup d’occasions franches, on devait toujours rester vigilants car ils étaient dangereux dans les 30 derniers mètres".

Les visiteurs se présentaient effectivement plusieurs fois dans les derniers mètres adverses. Mohamed Salah (non, non, pas celui de Liverpool) était bien isolé en entrée de rectangle au quart d’heure mais ne pouvait cadrer. Quelques ballons traînaient également. Mais la paire Smars-Yondjouen était très présente. Le second revenait à propos à la 38e pour contrer Safari d’un tacle solide.

La Real se procurait aussi quelques opportunités. Lutundisa, positionné un peu plus haut sur le flanc gauche, s’infiltrait deux fois dans le rectangle mais voyait ses deux essais contrés par un défenseur en dernière seconde. Yondjouen s’essayait de la tête sur un corner mais cela filait hors-cadre.

Et juste avant la pause, chaque équipe se procurait la plus belle occasion de la mi-temps. Sur une longue touche de Mayélé, Tacko plaçait son heading à quelques centimètres du poteau (41e). Trois minutes plus tard, Huygevelede était isolé en entrée de surface au terme d’une belle phase collective. Mais il loupait sa reprise…

« Un très bon match de D2 »

Dans le jeu et l’intensité des duels, la deuxième mi-temps était également agréable à suivre même si les occasions se faisaient rares. Garcia Dominguez, qui sera suspendu la semaine prochaine, s’essayait sur coup-franc mais Pirard sortait le ballon de sa lucarne.

Les deux blocs étaient très organisés. Au point qu’on se demandait si une équipe allait réussir à trouver la faille. Ce fut finalement le cas de l’Union qui profitait de la seule petite approximation de l’arrière-garde acrenoise pour débloquer le compteur par Safari. Mais si par le passé les Camomilles pouvaient parfois lâcher mentalement, ils font preuve d’un caractère sans faille depuis l’entame de cet exercice. Le groupe se remotivait et partait à l’assaut des cages de Pirard. "On a un noyau qui a cette capacité de réaction. Il se montre très solidaire. Pendant 30 minutes, on a été dans le camp adverse. On s’est battu, on a mis l’impact. On les a bien embêtés. Mais il nous a manqué la dernière passe pour pouvoir rentrer dans le rectangle". Il faut dire aussi que la défense des Jaunes et Bleus était imperméable, notamment poussée par un excellent Wunga.

Dès lors, il fallait trouver d’autres solutions. Et les hommes du trio Delanghe-Milone, Dehaene la trouvait sur phases arrêtées. Smars voyait sa bonne prestation récompensée par une tête rageuse. Son premier but de la saison. "Il le mérite vu son match. Avec Bastien Yondjouen, il a été très solide. Pourtant, ils faisaient face à des profils vifs et techniques qui ne leur correspondent pas spécialement. Mais ils ont su s’adapter".

La Real poussait encore dans les dix dernières minutes mais ne parvenait plus à se montrer dangereuse. "On a assisté à un très bon match de D2. On prend un point face à une équipe qui mérite mieux que son classement actuel. C’est un prétendant au top 5. On a un vestiaire déçu aujourd’hui, cela prouve que l’envie de gagner était bien présente".

Elle le sera encore la semaine prochaine face à Binche. Avec toujours une petite possibilité d’aller chercher la tranche malgré le succès de Warnant à Jette (2-3).