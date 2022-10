Tournai stoppe l'hémorragie et se rassure (un peu) dans le jeu

Après quatre défaites de suite, dont celle qui fait mal dans le derby face au Pays Vert, Tournai était au pied du mur et se devait de réagir. La venue d’une autre équipe malade, l’USGTH qui n’a plus gagné depuis début septembre, semblait idéale pour se relancer. On ne sait pas si c’est la descente de la direction en semaine, le passage en 3-5-2, ou un mélange des deux mais les Sangs et Or sont bien mieux rentrés dans leur partie. Face à un adversaire, assez faible il faut le dire, les Tournaisiens ont pris le jeu à leur compte et enchaîné les actions. Destrain a eu trois face-à-face, Calon était bien lancé par Bellia mais chaque fois, ils butaient sur De Amicis en verve ou plaçaient à côté. On pourrait aussi pointer les plusieurs ballons qui ont traîné dans la surface, surtout sur phases arrêtées. Mais sans conclusion. "On devait tuer le match à la pause. On a eu beaucoup d’occasions face au but, moi le premier, reconnaissait Malory Destrain. On a un peu gambergé. On va devoir remédier à cela dans les prochaines semaines ". Mais prenons plutôt le verre à moitié plein: s’il n’y a pas eu la finition, les essais étaient bien présents. Ce qui avait cruellement manqué les dernières semaines.

Et sur l’un d’eux, Francis Ze Junior libérait tout un groupe, à la demi-heure, d’une superbe frappe. "Je me retrouve seul aux 30 mètres. Je tente du gauche et elle part au fond. Pour moi, c’est un goal libérateur. J’ai recommencé en P3. Je me suis battu pour revenir dans le groupe. Après trois matchs, je retrouve les filets. Cela fait du bien".

Maintenant, il faut enchaîner

En 2e armure, l’USGTH poussait un peu plus. Mais Gianquinto pourra quasiment remettre son maillot sans le laver la semaine prochaine car il n’a eu qu’un plongeon à réaliser sur un essai de Tommasi. C’est encore Tournai qui se procurait les meilleures opportunités. Mais Zanzan expédiait au-dessus alors qu’il était isolé au petit rectangle et Lekehal effectuait le crochet de trop alors que le chemin du but était ouvert. "À ne pas finir, on va se faire punir", lançait un supporter. Et on craignait effectivement pour le RFCT. Mais à dix minutes du terme, Holuigue sortait de sa boîte. Le défenseur interceptait un ballon trop court et partait dans un raid solitaire. Le temps d’un une-deux avec Lekehal, il concluait d’un tacle rageur. Le succès était alors validé. "Cette victoire fait énormément de bien, reprend Malo Destrain. Après quatre défaites, on a bien bossé. On a bien parlé en semaine et mis notre bleu aujourd’hui. La direction nous avait demandé de repenser au foot et reprendre du plaisir, c’est ce qu’on a fait. J’espère que ce n’est qu’un début. On doit enchaîner maintenant".

Son cri de joie à la rentrée des vestiaires prouvait à lui seul la pression que ressentait Jérémy Descarpentries. Le coach était soulagé de voir son équipe renouer avec le succès. "C’est une victoire qui fait du bien. Elle est importante même si on s’est fait peur en 1re mi-temps. On devait tuer le match en rentrant avec un avantage de quatre buts à la pause. On a le don de se mettre dans le dur. Ce n’est pas nouveau… Mais on a réalisé l’essentiel en prenant trois points à la maison. On a changé d’organisation, tout en conservant nos principes, cela nous a souri. Mais on doit continuer à bosser et se reconcentrer pour aller chercher une 2e victoire de suite la semaine prochaine".

À titre plus personnel, le coach reconnaissait que le mois passé fut difficile. "Surtout quand on est un compétiteur et qu’on ne gagne pas ! Mais il fallait rester concentré, bossé, ne rien lâcher. C’est que j’ai tenté de mettre en place. La venue de la direction en semaine a été importante aussi. Le soutien a fait du bien à tout le monde. On peut se fixer de nouveaux objectifs, prendre match par match et tenté de recoller au peloton".