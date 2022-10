Au revers concédé en derby à Mouscron, le CNT n’avait qu’une envie, lui faire succéder une victoire dans un autre match spécial, face à l’un de ses concurrents pour figurer dans le Top 5. Malheureusement, le CNT a échoué dans sa tentative. Là où il avait réussi au deuxième match de championnat en dominant de belle façon Courtrai qui sera aussi un adversaire direct en vue de la qualification pour les play-off, il n’a pu récidiver, chutant au terme d’un combat âprement disputé qui n’a basculé que sur des détails.

Parfois peu à l’aise sur le plan offensif face à des équipes de leur niveau ou celles étant un ton au-dessus, les Tournaisiens mettaient cette fois quatre buts lors du premier acte. Les doublés de Sandor Hirbek et Maël Leseney lançaient les hostilités mais en face, ça ne se laissait pas faire et l’AZC trompait trois fois la vigilance de Nolan Carrez (4-3). Un total de sept buts pour démarrer, puis le public faisait ceinture, la deuxième période se finissant sur un 0-0.

La reprise était partagée, Justin Kubat répondant fort bien à D’Hooghe (5-4). Puis, celui-ci égalisait avant de voir sa formation passer devant pour la première fois de la partie avant le terme du troisième quart-temps. Maksymiuk et Van Hoey pensaient mettre les leurs à l’abri de tout retour mais Hector Droulez et Justin Kubat ne s’en laissaient pas compter: 7-8. Tout était alors encore possible à trois minutes de l’ultime coup de sifflet mais la fin de partie était anversoise avec Maksymiuk qui scellait le score (7-9).

De quoi frustrer les Tournaisiens ! "On est déçu car on a eu l’impression dans l’eau que l’on pouvait s’imposer, commentait Justin Kubat. Là où on laisse filer plus le match qu’à un autre moment, c’est durant la seconde période au cours de laquelle on ne marque rien alors qu’on a les occasions franches. Mais on fait briller le gardien, on touche les poteaux, on manque aussi à certains moments de chance. D’office, à force de gâcher, on se met dans le doute, puis en danger en étant rattrapé puis contraint de courir après le score alors qu’on mène 5-4 en début de troisième période. En fin de match, on est encore à deux doigts de revenir. On ne doit s’en vouloir qu’à nous car on a eu les occasions. On se retrouve face à cet éternel souci à la finition car, à part ça, on a très bien bossé. On contraint l’AZC à neuf buts, ce qui est significatif. Maintenant, si on n’arrive pas à être plus performant devant, ça ne sert pas à grand-chose."

Est-ce grave de s’incliner face à Anvers ? "C’est un revers qui pourrait nous coûter cher. Il va falloir aller battre Courtrai chez lui. Il faudra en faire de même à Anvers ! Puis espérer une performance contre un des gros. Je l’espère car, vu le travail accompli, on le mérite. Un jour, ça va finir par tourner pour nous."