L’Estudiantes a le bon goût d’enchaîner

Samedi, sur le parquet du hall de la CET, tout le monde s’y est mis du côté de l’Estudiantes pour remplir l’impératif objectif de vaincre Merksem, l’une des deux lanternes rouges. De Guillaume Bruniet qui y est allé de ses deux buts en fin de match depuis son aile à Fred Mespouille monté au jeu pour les cinq bonnes dernières minutes de la partie alors que jusque-là, Tanguy Lafebvre et Louis Denays avaient assuré dans les cages, chacun a amené sa pierre à l’édifice.

Elle a été bien moins grande que d’habitude pour Merlin Rosier qui a eu droit à une individuelle durant une bonne partie de la partie. Cantonné plus souvent qu’à son tour au simple rôle de spectateur, le maître à jouer de l’Estu préférait s’amuser de ce marquage strict et tout aussi désagréable qui l’empêchait de jouer toute offensive. Qu’importe, ses coéquipiers se chargeaient d’alimenter le marquoir, assommant sans traîner Merksem qui, trop vite, paraissait incapable de suivre le rythme et donc de rivaliser.

Marco passe la cinquième

Au rang des éternels pourvoyeurs en goals, on retrouvait Nazim Maamir qui, sur penalty ou depuis son aile, arrosait à tout-va et ses dix réalisations faisaient au final la différence au marquoir. Mais on ne peut résumer la deuxième victoire en championnat des troupes de Romain Poix au seul apport de son feu follet français. "On est dans une belle victoire collective, relevait ainsi Marc Mwamba qui, sur l’autre aile, la gauche, est en train de devenir un titulaire en puissance alors que, derrière, pousse le très talentueux Jules Kieffer. Si cette place est pour moi ? Je l’espère bien ! Mais rien n’est jamais acquis. Je n’ai pas bien commencé la saison et le coach m’a logiquement fait moins confiance. Et si c’est difficile, il faut savoir accepter ses choix qui sont toujours justes. Depuis le match gagné en Coupe de Belgique, je me sens mieux. Je reprends énormément de plaisir sur le parquet et si, en plus, la réussite est au rendez-vous comme ce samedi, ce n’est que du bonus pour moi et surtout pour l’équipe."

Six tentatives pour "Marco" et cinq goals, le pourcentage de réussite était élevé face à Merksem ! Après la seule rose de Merlin Rosier, c’est lui qui lançait définitivement la machine locale après six minutes de jeu. Et en alternance avec Nazim Maamir, il faisait grimper le compteur à 5-2 à la 10e. Lors des dix minutes suivantes, l’Estu repassait les plats: 10-4 ! Sous l’impulsion d’un Arthur Huart de retour et autour d’un triplé, le score filait illico à 15-7 au repos.

« Plus de solutions ! »

Tout en gestion, l’Estu gardait son avance de huit buts durant la première partie du second acte avant de le faire grandir et de l’amener à quatorze à la 47e minute. Écart maximum qui va un peu redescendre mais il était écrit que ce duel, les Tournaisiens ne pouvaient pas le perdre.

Car plus forts que Merksem, plus constants et plus complets ! "C’est aussi une de nos armes cette saison par rapport à la précédente: on a plus de solutions sur le banc. Le coach peut jouer avec ces rotations ! Celui qui ne donne pas le maximum sur le terrain sait que derrière, il risque de le payer et voir un autre prendre sa place. C’est le jeu de la concurrence et il est bénéfique car accepté de tous. Quand ça veut bien tourner, cela donne des prestations propres comme celle de ce samedi. Il reste à confirmer à Gand ce prochain week-end. Voire même à Izegem ! On ne doit pas juste se dire que l’on peut gagner à la maison. Hors de nos bases, on doit le faire."