Scores par période: 1-4, 0-5, 0-6 et 1-4. RD Mouscron: Tom Lepoint, Guillaume Wartelle-Hugues, Rodrigo Martins Silva, Clément Croquet (4), Alexis Durand (2), Rostyslav Naumwhyk (2), Maxime Desloovere (1), Julien Donche (2), Nathan Quoirez (1), Hiliane Zaoui (1), Valentin Roussel (2), Samy Labreg (3), Julien Reinquin (1).

Après le déplacement à La Louvière et le derby à la maison face à Tournai conclus par quatre points pris sur les six possibles, Mouscron se doutait qu’il ne lui faudrait pas puiser dans ses dernières ressources pour aller s’imposer à Malines face à Louvain. Et comme de juste, tout a été très simple pour les Dauphins de Gabo Gallovich qui n’ont jamais été mis en difficulté. Deux buts encaissés constituent la seule preuve qu’il n’y a pas eu match, Tom Lepoint et Guillaume Wartelle-Hugues n’ayant dû chacun que se retourner à une reprise !

Pour le reste, Mouscron a déroulé dans la foulée du but d’ouverture signé Clément Croquet. Si les Louvanistes égalisaient, les visiteurs avec Sami Labreg et Valentin Roussel en têtes de gondole signaient déjà le glas de leurs adversaires à l’issue du premier quart-temps. Que dire des deuxième et troisième thèmes ? Que tout s’est déroulé à sens unique ! Des scores de 0-5 et 0-6 qui traduisent la nette domination des coéquipiers de Julien Donche qui concluaient cette rencontre comme ils l’avaient commencé par un 1-4 pour un succès final 2-19. "Cela fait bien plaisir de voir une nouvelle très grosse défense de notre part, commentait le numéro sept du RDM. Offensivement, ça s’est aussi très bien passé. On peut ainsi s’attribuer une mention très bien ! On n’est nullement tombé dans la facilité, livrant un match particulièrement sérieux de A à Z."