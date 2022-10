La guerre des tranchées s’est finie sans vainqueur

On va commencer par croire qu’il ne faut arriver qu’après le café au stade des Géants le dimanche après-midi ! Comme la semaine dernière, lors du derby face à Tournai, il a semblé que le Pays Vert ne soit véritablement rentré dans son match qu’une fois revenu des vestiaires après les 45 premières disputées. Dimanche, contre Gosselies, les Athois ne sont pas parvenus à emballer le match comme ils auraient sans doute aimé le faire. "On savait pourtant à quoi s’attendre face à une équipe qui venait de contraindre au match nul l’un des gros morceaux de la division comme l’est Saint-Symphorien. On n’était pas tous dedans. On a été brouillon, on est sans doute aussi tombé dans le jeu d’un adversaire qui était venu pour fermer boutique et prendre ainsi un point. Si ça a été mieux après le repos, notamment au niveau de l’impact, c’était encore trop stérile pour envisager autre chose que ce score de 0-0 qui m’embête personnellement car je sentais qu’on devait faire mieux. On ne doit jamais laisser des points à ce genre d’adversaire", râlait Adrien Vallera, milieu de terrain défensif athois.

Et pourtant, le Pays Vert était tout près de se rendre la rencontre facile assez vite quand El Araïchi était à l’affût d’une mauvaise relance visiteuse. Mais la frappe de l’attaquant se dirigeait tout droit sur le poteau de Moriconi qui, en fin de période, sortait une tentative à bout portant du même El Araïchi. De l’autre côté, un coup-franc était venu semer la panique aux abords du petit rectangle de Zimine. Le portier athois captait aussi un coup-franc d’Arena qui expédiait ensuite un ballon hors cadre sur un contre. Mais pas de quoi fouetter un Athois !

Sans vraie possibilité

Le coup de fouet était donné par le coach David Bourlard à la pause. Et l’effet était quasi immédiat puisque l’on sentait les visités déjà plus concernés par les événements. Pourtant, c’est bien Qoli qui était le premier à tenter d’ouvrir le score. Il alertait Zimine qui s’en sortait du pied sur coup-franc !

Dans la foulée de cette occasion, on sentait les dernières ardeurs d’une équipe de Gosselies qui haussait par contre le ton au niveau de l’impact. Les Carolos se montraient de plus en plus durs dans les duels. Ils sont rares les adversaires à pouvoir se vanter de secouer autant les Athois sur leur terrain au niveau de l’engagement proposé.

Mais dans le jeu, les troupes de David Bourlard étaient un ton au-dessus. Les montées simultanées de Romont, Fiévez et Mangunza avant l’heure de jeu changeaient la donne définitivement. Le Pays Vert prenait ainsi totalement l’ascendant dans la production du jeu en acculant Gosselies qui peinait à se donner de l’air. Il faisait toutefois preuve d’une résistance à toutes épreuves. De celle qui anime les équipes qui savent qu’elles jouent déjà leur survie si tôt dans la saison. Bon nombre de ballons passaient dans ses seize mètres sans être exploités par les locaux, ce qui débouchait sur une partie sans goal et donc sans vainqueur. Et les moins mécontents se trouvaient assurément dans le vestiaire réservé aux visiteurs. "On n’aurait pas craché sur la victoire vu notre situation au classement mais on repart avec ce qu’on venait chercher, notait le gardien de but de Gosselies Corentin Moriconi. On voulait confirmer le nul de la semaine passée en veillant à améliorer une chose: le nombre de buts encaissés ! On ne prend pas de goal, c’est la première fois cette saison-ci. Dommage qu’on ne soit pas arrivé à marquer, on serait reparti avec un premier succès. Pas grave, on remet ça à très vite car on sent que la chance tourne enfin. On se bat tous les uns pour les autres. Cette solidarité, on la ressent sur le terrain ! On ne bouscule pas une équipe comme Ath par hasard. C’est qu’on y a mis de l’envie et de l’engagement."