Après la leçon subie à Braine, on attendait un résultat samedi à l’occasion du déplacement à Charleroi. Les Lionnes saluent à cette occasion la présence de Vibe Bevernage, blessée mercredi mais bel et bien présente sur le banc à Charleroi. L’entame du derby hennuyer est parfaite, les visiteuses prenant rapidement les commandes et accentuant même leur avance dans le deuxième quart. Comme c’est trop souvent le cas, le retour des vestiaires est assez compliqué. "Nous étions figées. Après avoir mis quatre points, il nous a fallu à nouveau six ou sept minutes pour marquer alors que Charleroi poussait en profitant des encouragements du public. Fort heureusement, dans le dernier quart-temps conclu par un 15-15, nous avons su gérer notre avance pour décrocher une victoire ô combien précieuse", commentait Lorine Gobert à l’issue du match.

Les 22 points de Blanc

Ce résultat positif arrive à la fois comme une récompense et un soulagement pour un groupe bien conscient de l’enjeu. "C’est déjà un grand pas vers le maintien car on bat un concurrent direct mais on a vite compris que l’enjeu était différent par rapport à la rencontre amicale gagnée de trente points face à la même équipe. Le match contre Braine restait dans les esprits mais on ne s’est pas fait rouler dessus (sic). On n’a ainsi jamais baissé la tête et on a bien montré qu’on pouvait le faire", poursuit la coach.

Avec 22 points à son compteur, Delphine Blanc aura été une actrice en vue dans ce duel capital. La capitaine tirait évidemment une grande satisfaction d’avoir pu tirer l’équipe vers le haut: "Mon jeu a été bénéfique pour le reste de l’équipe. C’est bien évidemment très positif pour ma confiance personnelle et ça prouve qu’on peut encore compter sur moi. Et pour le reste, nous avons appris qu’en D1, chaque minute compte. Notre troisième quart reste notre péché mignon. Nous aurions pu faire beaucoup plus de mal à l’adversaire mais nous nous sommes mises dans le dur toutes seules."

La suite des événements passera par deux déplacements, à Boom et Lummen, puisque le match programmé en semaine contre Laarne a été remis. "Une bonne chose pour le groupe qui aurait sans doute du mal à tenir le rythme de deux rencontres par semaine", commente Lorine Gobert. "On va se concentrer désormais sur nos lacunes, tenter d’enchaîner avec d’autres belles victoires, histoire de donner envie aux supporters de venir nombreux nous encourager lors des prochaines rencontres à domicile", conclut la capitaine Delphine Blanc.