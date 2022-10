Un but de Nancy Nkiri en fin de première période, un autre signé Lucrèce de Poliart en milieu de seconde mi-temps ont décidé de l’issue du match au sommet de la P1 qui a apporté plusieurs confirmations. La première est qu’on a bien vu à l’œuvre ce samedi les deux plus belles équipes de la série actuellement ; la seconde est qu’avec le métier qui est désormais le sien, le Pays Vert a un avantage certain sur la concurrence ; la troisième est que les jeunes Mouscronnoises ne traîneront pas en provinciale tant l’avenir leur appartient vu leurs qualités. "Merci, ça fait plaisir à entendre", lançait Émilie Vanardois. La coach hurlue pouvait accueillir avec le même sourire les compliments de son opposant du jour. "On vient d’affronter le plus bel adversaire qu’on est eu l’occasion de rencontrer depuis le début de saison. La semaine dernière, en Coupe, la RAAL, c’était déjà très bon ! Mais ici, on a encore passé un cap avec un tel Mouscron qui, en outre, n’a pas été avantagé par le terrain."

C’était justement un des sujets de discorde du derby. Et car elle n’a jamais pas la langue dans sa poche – c’est aussi et surtout pour ça qu’on l’apprécie ! –, Émilie Vanardois pestait sur le choix de la surface de jeu, le terrain 2 du stade des Géants. "Il y a une belle surface de jeu juste à côté mais non, on fait jouer le duel au sommet de la P1 féminine sur une pelouse catastrophique qui n’aide pas le beau jeu. On ne rend pas service aux filles, que ce soit chez eux que chez nous ! Maintenant, peut-être qu’Ath avait peur de notre beau jeu au sol et préférait nous affronter sur un terrain qui lui convenait mieux. Sans doute que ça l’arrangeait bien !", disait ouvertement la coach du Stade Mouscronnois.

Battue, Émilie est repartie déçue. Surtout pour ses joueuses dont bon nombre étaient en pleurs. "C’est notre première défaite de la saison, elles sont déçues du résultat mais doivent être fières de leur prestation. Elles sont jeunes, ont encore un peu de mal à relativiser les choses mais doivent comprendre qu’elles perdront encore des matches. Qu’elles retiennent leur excellente première mi-temps ! Dommage ce but pris, suivi du second qui nous casse la seconde période car on était revenu avec de bonnes intentions. Mais la tentative de beau jeu n’a pas été récompensée. Pas grave, on se revoit au retour sur notre synthétique." Là ou le Stade a offert un récital face à la RAAL !

Ce match, Jibé Yakassongo était allé le visionner. C’est dire s’il était heureux de se sortir du piège hurlu sans casse. "J’avais prévenu mes filles que ce serait très compliqué car Mouscron, ça joue au foot. Peu importe la manière, on se devait de gagner à domicile. Par la porte, par la fenêtre, même par le chas de l’aiguille, on devait s’en sortir ! Parfois, il faut savoir ne pas être belles mais efficaces. On continue notre parcours sans faute, c’est vraiment l’idéal car ça doit être notre saison en championnat. La victoire en Coupe en fin de saison passée a clairement légitimé le projet féminin du Pays Vert. Cela demande confirmation avec une montée en D2 nationale. Le 10 décembre, on reçoit La Louvière. Une nouvelle montagne à vaincre ! Mais avec la même solidarité, le même sens du sacrifice – chapeau à Camille Brotcorne qui s’est libérée à la dernière minute de son boulot pour ce match et a accepté de jouer au back pour contrecarrer la vitesse des ailières visiteuses ! –, on s’en sortira, j’en suis sûr !"