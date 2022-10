Que règne l’amusement dans nos salles !

On ne jouera donc pas en séries régionales, en tout cas ni l’ASTE Kain A ni Maffle, mais on trouvera néanmoins de quoi s’occuper lors du week-end avec plusieurs rencontres programmées dans nos divisions provinciales. Ainsi, en P1 masculine, Estaimpuis se rendait dès hier soir à Courcelles, positionné juste devant le BCJS dans le tableau, avec un succès de plus. Chez les féminines, Enghien se déplaçait aussi hier soir, à Binche-Péronnes. Pour leur part, Stambruges et Estaimpuis devront éviter ce soir qu’un fossé ne se creuse avec le milieu de classement, respectivement à Soignies et Courcelles.

(Bonne) Ambiance à Templeuve-Ellignies

Alors qu’une certaine tension est déjà très, voire trop, régulièrement apparue sur les parquets depuis l’entame de cette campagne – et nous ne reviendrons pas sur la regrettable fin de partie entre ASTEK et TEF B en P2 dames dimanche passé ! –, on peut s’attendre à vivre un moment bien plus convivial ce samedi soir en P2 hommes, quel que soit le vainqueur du match opposant l’Essor à Ellignies au palais des Sports de Templeuve.

Jusqu’à l’année dernière, les retrouvailles entre les deux clubs étaient toujours marquées par une féroce envie de s’imposer sur le terrain, mais aussi et surtout par de franches accolades, une sportivité à toute épreuve, et des troisièmes mi-temps bien sympathiques. Certes, il s’agissait alors de P3, mais il ne devrait pas en être autrement cette fois-ci en P2 entre deux coaches, Ben Vanhoutte et Ben Devleeschauwer, qui se respectent et s’apprécient beaucoup.

Leurs formations ont toutes les deux réussi leur début de championnat et devraient offrir, en ce week-end de relâche, un bien agréable moment de basket qui sera le bienvenu, même si les locaux voudront se ressaisir après la défaite encourue dimanche, comme nous le confiait Mathieu Merlevede: "Le bilan de quatre sur quatre nous a sans doute fait sous-estimer inconsciemment les Leuzois, et l’absence de plusieurs cadres ne peut nous servir d’excuse. Au contraire, maintenant que nos principaux scoreurs sont partis, le coach s’appuie sur le collectif, et c’est encore là-dessus qu’il faudra insister face à cette formation d’Ellignies. Malheureusement, cette semaine, on ne s’est pas entraîné idéalement et nous ne serons de nouveau que sept puisque plusieurs joueurs sont blessés. Enfin, à la maison, on se doit viser un cinquième succès pour se relancer."

Il ne nous reste plus qu’à prier pour qu’en troisième provinciale, Tournai et l’ASTEK C l’emportent face à Frameries et l’Union Boraine dans la joie et la bonne humeur. Amen !