Mouscron espère deux victoires en promotion

Jérôme Hermand rejoint son responsable sportif. "On a gagné nos deux derniers matches: le derby contre le VPC et le déplacement à Chaumont, rappelle le coach. Le moral est donc au beau fixe. Il faut dire que l’équipe a bien progressé alors qu’elle n’a pas beaucoup changé par rapport à l’année passée. Le jeu est plus équilibré au niveau offensif et le glissement de Louise Depauw de la passe au poste de libero est une réussite."

On a la même satisfaction chez Harmony Doutreluigne. "C’est vrai que ça tourne bien avec des changements qui apportent tous quelque chose, témoigne la joueuse la plus polyvalente de l’effectif. Mais le principal, c’est de prendre les matches comme ils viennent. Et on vise plus le milieu de classement que la montée. On peut perdre et cela va certainement encore nous arriver, mais cela dépend de la manière. Ce que l’on ne veut surtout pas, c’est descendre parce qu’il y a un gouffre entre notre division et la P1. On va essayer de se mettre à l’abri tout de suite en gagnant ce samedi soir."

« Le mental va primer »

Quant à l’équipe masculine, elle affrontera le VPC demain à 18 heures à l’Athénée d’Anvaing. Lanterne rouge actuellement, l’équipe locale, qui n’a rien gagné jusqu’à présent, attendra certainement les joueurs hurlus de pied ferme. C’est du moins ce qu’espère Sébastien Baudry, son entraîneur. "Je ne sais pas vraiment comment vont réagir les joueurs car pour certains d’entre eux, c’est la première fois qu’ils disputeront un derby à ce niveau. Et dans ces cas-là, c’est le mental qui prime. Il faudra surtout que la réception tienne. Ce qui n’a pas vraiment été le cas à Bruxelles dimanche passé. Fort heureusement, tout n’y a pas été négatif. J’ai pu compter par exemple sur les bons appels au centre d’Henri Casteele et son sens du bloc. Et comme on a été tout le temps menés, j’ai fait tourner à peu près tout l’effectif. Des essais intéressants pour ce derby."

Du côté visiteur, la méfiance sera de mise: "On va jouer un adversaire aux abois, prévient Nicolas Anrys. D imitri Neufkens et Florian Herbiniat, absents au dernier match, seront probablement là. Par contre, de mon côté, je ne suis pas sûr de pouvoir aligner Loïc Depauw et Robain Vanmoortel blessés tous les deux. Notre libero pourrait bien être remplacé par Pavel Depoorter qui n’a pas démérité contre le BEVC. Je verrai bien sur place pour Robain. De toute façon, ce sera un déplacement très difficile."