L’Estu aura-t-il gardé la clé du succès ?

Gagner en assurance !

C’est ce qui est arrivé face à Kraainem avec une prestation quasiment aboutie de bout en bout – en tout cas, la meilleure depuis l’entame du championnat ! – qui a trouvé récompense dans une première victoire qui doit être synonyme de libération pour des Tournaisiens qui paraissent à certains moments encore un peu trop sur la retenue. "C’est le sentiment que les spectateurs ont le droit d’avoir des tribunes car je l’ai aussi parfois depuis le banc de touche, notait le coach Romain Poix à la sortie de la seule victoire jusqu’ici de la saison de ses troupes. D la part des plus jeunes, ce n’est que normal même si au fil des matches, ils doivent gagner en assurance. Des plus expérimentés, dans l’absolu, ça ne doit pas pouvoir exister. Ça arrive encore mais je sens que les choses évoluent positivement."

À un Merlin Rosier qui a l’art de débloquer les situations les plus difficiles, s’ajoute, depuis trois matches, un Adrien Voglaire qui prouve qu’une fois débarrassé de ses pépins physiques, il constitue une arme redoutable. Ses sept buts inscrits face à Kraainem en sont la meilleure preuve. On n’évoque plus évoquer le cas Nazim Maamir, le buteur le plus prolifique depuis le début de saison. Le pivot Nassim Haouari ne cesse de confirmer tandis que l’Estu offre toujours un visage plus conquérant avec Valentin Dassonville à la baguette. C’est dans le sillage de ces gars-là que le reste de la troupe doit avancer.

Dans son assiette…

Avancer et gagner car ce sera le mot d’ordre de ce samedi avec la réception de Merksem avant trois déplacements successifs à Gand, Izegem et Eynatten. "On sait tous qu’en octobre, on doit gagner trois fois. Pour la première, c’est fait avec Kraainem. Il faut récidiver face à Merksem à la maison, puis sept jours plus tard à Gand", rappelait le gardien Louis Denays.

Car les deux prochains adversaires de l’Estu se portent mal. Ils restent sans victoire avec, parfois, des prestations qui interpellent au point d’inquiéter. Merksem sort d’un revers 15-28 face à Sasja. "Mais regarder dans l’assiette du voisin n’est pas une bonne idée !", notait Romain Poix. Que l’Estu regarde donc la sienne et qu’il ait surtout bon appétit !