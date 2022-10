Isen Leleu, un gentil qui sait s’imposer

Isen, Ath sort d’un derby gagné face à Tournai ; ce succès a-t-il plus de saveur qu’un autre ?

Bien sûr, un peu plus, les images de joie au coup de sifflet final le prouvent. Chacun dira que ça restait trois points à prendre mais un derby contre Tournai, c’est spécial, de ces matches qu’on ne veut jamais perdre. Encore plus par le fait que, dans les derbies, Tournai mène au score et qu’on voulait rééquilibrer les choses.

Sept derbies disputés jusqu’ici, quatre victoires pour Tournai, deux pour le Pays Vert et un partage ; il faudra penser à gagner aussi le retour…

On y compte bien (rires). Au stade Luc Varenne, rien n’est jamais simple mais en y mettant les mêmes éléments que dimanche, pourquoi pas !

Sur quel ingrédient le chef David Bourlard avait-il insisté ?

Que ça allait se jouer aux tripes, que c’est celui qui en voudrait le plus qui gagnerait ! Le but était de mettre un gros pressing en allant à fond dans les duels. Ce n’était pas à nous de se faire bouger.

Tournai en a subi les conséquences avec deux joueurs sortis sur blessure…

Et pourtant, on est resté dans les limites. Je ne crois pas que ces blessures soient la conséquence de coups volontaires. Dans nos interventions, il n’y avait rien de méchant… Personne ne peut affirmer que le derby n’a pas été fair-play.

Vous êtes originaire de Tournai ; était-ce dès lors un rendez-vous encore plus particulier ?

J’étais très content de pouvoir jouer un tel match, c’est sûr ! Je voulais le gagner vis-à-vis de mes potes Axel Pio et Valentin Dassonville avec qui j’ai joué à Kain, d’Enzo Bellia qui était mon équipier à Acren ou de Marvin Ivanof avec qui je partage les études de kiné. Et puis, je connais Malory Destrain, Antoine Gianquinto ou Quentin Pieraert.

Vous nous citez là pas mal de joueurs qui étaient sur le banc ou en tribunes dimanche passé alors que vous êtes devenu un indéboulonnable à Ath…

Personne ne l’est ! Mais, oui, je me sens très bien depuis le début de la préparation. Que ce soit avec Jimmy Hempte ou David Bourlard, je sens qu’on me fait confiance ici.

Et ça se passe dans un rôle qui est finalement neuf pour vous…

Il était convenu que j’entre en ligne de compte pour jouer sur le flanc. Comme piston et non comme arrière ! Mais ce n’est pas plus mal finalement. Ce poste de back dans une défense à quatre, je l’aime bien. Il est très différent de celui que j’ai parfois occupé à la REAL dans un système en 3-5-2.

Car vous pouvez aller plus facilement vers l’avant…

Jouer dans la profondeur, tenter des centres et apporter le surnombre, c’est ce que j’apprécie. Tout en bossant sur le plan défensif, ma mission première ! Et je crois m’être déjà bien amélioré à ce niveau-là. Comme j’ai moi-même été ailier, peut-être que je sais plus facilement lire le jeu de mes opposants directs.

On sent que vous êtes encore fort demandeur de conseils…

Auprès de mes équipiers pour le placement ou le replacement, oui ! Auprès du coach aussi, comme contre Tournai où je suis allé le voir pour qu’il me conseille sur le positionnement à avoir sur les longs ballons adverses.

Ath a la meilleure défense de la série et pourtant, sa moyenne d’âge est fort basse…

Comme moi, Melvin Bonnier a 22 ans. Ricardo Di Sciacca en a 23 et Chris Nzuzi n’a que 26. Le déficit d’expérience, on le compense par une bonne communication, la confiance qu’on a l’un envers l’autre, la complicité qu’on a avec notre gardien de but Alex Zimine et la bonne entente entre nous. Au-delà de ça, c’est tout le travail de l’équipe qui est à mettre en avant pour expliquer nos six buts encaissés. On a peut-être le seul tort d’être un peu trop gentil par rapport à ce que peuvent être Sven Leleux, Adrien Vallera, Jo Eckhaut et Mathieu Herbecq, nos milieux de terrain.

La gentillesse, c’est un trait de votre caractère…

C’est ce que l’on m’a souvent fait remarquer. Dans la vie de tous les jours, c’est une bonne chose. Sur un terrain, ce n’est pas toujours le cas !

C’est ce qui vous différencie un peu de votre papa Fabrice alors que, physiquement, que la ressemblance est frappante !

Dans le caractère, c’est vrai, on ne se ressemble pas trop ! Sur un terrain de foot, papa, c’était un fameux caractère. Il était plus hargneux. J’ai d’autres atouts: je suis plus technique, et physique aussi !

Restons dans la famille ! Dimanche passé, on a fait la connaissance de votre grand-père !

Vous avez vu Papy Michel ? Il aime bien me suivre. Et pourtant, il n’est pas un grand fan des sports collectifs...

C’est ce qu’on a cru comprendre ! Vous n’avez pas hérité de sa passion pour le cyclisme ou le bodybuilding ?

Il dit toujours que dans un sport individuel, si on rate, on est seul en cause, on ne peut et on ne doit compter que sur soi-même. C’est son vécu qui l’a amené à penser de cette façon ! De mon côté, j’ai toujours aimé être entouré. Pouvoir compter sur les autres, recevoir des encouragements et en donner, c’est ce qui me porte dans mon sport.

C’est collectivement que vous irez chercher les trois points ce dimanche contre Gosselies ?

Oui car c’est la force du Pays Vert. Mais attention à cet adversaire qui n’a que trois unités, qui n’a toujours pas gagné cette saison mais qui ne menait pas 3-0 au repos face à Saint-Symphorien par hasard. C’est sûr, il faudra montrer les mêmes crocs que face aux voisins tournaisiens.