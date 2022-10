Hugo Federspiel, l’image d’un vent de fraîcheur qui souffle sur l’Estu

Il y a deux semaines, lors de la victoire face à Kraainem, un cinquième gamin est venu s’ajouter à la liste des très bonnes surprises: Hugo Federspiel, 19 ans, qui aura affiché un joli culot pour son baptême du feu en championnat avec l’équipe première une fois monté sur son aile gauche ! "Mais je ne suis pas complètement satisfait, grimaçait-il une fois le match fini et la victoire pourtant assurée. Je rentre bien, je prends une première fois mes responsabilités via un shoot qui fait mouche. Puis, je rentre un peu dans le panneau de la facilité. Ça ne peut pas arriver. Sur ma deuxième tentative, je me fais avoir par le gardien. Et sur la troisième, j’opère un mauvais choix. Avec la seconde équipe ou bien en jeunes, à la rigueur, ça passe mais pas en N1 ! Tu sais d’office que derrière toi, sur le banc, il y a des joueurs qui attendent leur tour. Une erreur, oui, ça peut arriver mais dès la seconde, tu risques de devoir laisser ta place. Et c’est ce qui m’est arrivé !", racontait encore de manière très lucide un joueur qui ne rentre pas tout à fait dans le moule des jeunes du cru qui ont évolué durant toutes leurs catégories d’âge à Tournai. Non, lui, il a une trajectoire bien différente !

« On ne voit pas ça en France »

Lillois, Hugo Federspiel est arrivé récemment à l’Estu. "Via Maxime Dassonville, coach-adjoint et manager sportif du club, que j’ai pu côtoyer au sein de l’équipe de handball de mon université à Lille. Il m’a dit que si je voulais essayer l’aventure en première division belge, il y avait une possibilité juste de l’autre côté de la frontière et j’étais le bienvenu à Tournai, précisait celui qui, plus tôt, a habité l’Est de la France, puis la région parisienne en raison du travail de son papa. J’ai un peu voyagé, vu pas mal de choses et je me plais énormément à l’Estudiantes. Je vis une expérience incroyable avec ce public qui est présent à nos matches à domicile. On ne voit pas ça en France ! Puis, l’ambiance au sein du groupe est géniale. Mon objectif est désormais de ne pas me contenter d’être repris dans l’équipe de temps en temps. Cette première réussie face à Kraainem en raison de la victoire, je veux qu’elle soit suivie d’autres chouettes expériences. Pour cela, je sais que je dois bosser pour mériter ma place et montrer qu’on peut me faire confiance."