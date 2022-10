Sommet royal et jambes à dégourdir

En mode roller coaster

Défaite-victoire-défaite-victoire-défaite, c’est le parcours digne des plus belles montagnes russes des troupes de Corentin Douterlungne. Avec ce constat bizarre que les revers ont été enregistrés à domicile et les succès à l’extérieur. On serait Julien Collie qui reçoit les Tanneurs dimanche, on se méfierait ! Le coach estaimbourgeois essaie d’y voir clair dans ce parcours atypique: "En début de saison, on a fait preuve d’un peu de suffisance sans produire du jeu. Et contre Hensies, c’était très mauvais. À l’issue de ce match, on s’est enfin mis en route: on n’a plus donné beaucoup d’occasions (NDLR: le retour de Desmazières a stabilisé le secteur défensif) mais on se heurte à un énorme problème de finition. On a pourtant recruté pas mal de pions offensifs ; Romain Devianne est toujours là, son entourage n’a pas changé sur le terrain. Les adversaires lui laissent moins d’espaces mais je pense aussi qu’il se met la pression en voulant trop bien faire sans doute. Contre les Templeuvois, on a eu quelques face-à-face et également un penalty qu’on a loupé."

La visite à Ere doit permettre de repartir: "Les Étoilés sont un peu dans notre situation avec quelques blessés. C’est le match idéal pour se relancer. Le groupe en veut et travaille pour solutionner les problèmes." Quant au pourquoi du gazon maudit à domicile, Corentin n’a pas d’explication. "On a l’une des meilleures surfaces de jeu cette saison. Ce sont simplement les circonstances qui veulent ça."

Concentration extrême !

Autre équipe "bizarroïde": Wiers ! Trois défaites, deux nuls à… Néchin et Templeuve haut perchés dans la hiérarchie tout en ayant été s’imposer à Hensies, quatrième de rang. Pourtant, le compteur ne renseigne que huit petits points et une place d’antépénultième. Il est où le souci ? Michaël Liétard tente de s’y coller: "C’est compliqué. On a beau remettre le onze qui a réalisé une belle prestation un dimanche, il n’arrive pas à reproduire ça le week-end suivant. On alterne le bon et le moins bon sans qu’on puisse y trouver d’explication cohérente… On arrive aux 30 mètres, on tire et ça va dans la lucarne ; sept jours plus tard, on n’ose pas tirer. Dans certaines rencontres, on sait déjà à l’échauffement que le match ne s’annonce pas sous les meilleurs auspices. Le manque de concentration explique cela, comme le fait d’avoir énormément de difficultés à tenir le zéro derrière. On réussit très souvent mieux contre des adversaires qui jouent au football." Chouette, ce dimanche, au programme, il y a un beau petit déplacement à Obigies de prévu !