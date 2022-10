Première quasi gagnante pour Lola Fache

C’était ainsi le cas pour Allison Hollevoet du Top Niveau Tournai dont la performance a tout le mérite d’être soulignée malgré la concurrence réduite. Le parcours de l’ex-présidente de la fédé francophone s’écarte décidément de toute banalité. Après son opération du genou, on l’a donc vu revenir sur les tatamis en compétition. Chez les moins de 78 kg, elle a régné en maître, dominant sa collègue de club Naomie Maes, médaillée de bronze, et Anaïs Castiaux. Un titre régional – un de plus ! – à la saveur particulière. "Ce n’est pas la plus dure des victoires mais moralement, elle est belle. Plus de quatre mois après deux opérations coup sur coup au genou, ça fait du bien de retrouver la compétition après un an d’arrêt. Il y a encore beaucoup de choses à travailler mais le déclic s’est fait dans la tête. L’étincelle s’est ravivée. J’ai faim de combats", disait Allison.

JTN: huit médaillés !

Cette médaille d’or d’une des profs du JTN a été suivie par une multitude d’autres, faisant du club tournaisien la référence de ce championnat. "On était déjà, durant deux années de suite, le premier club national au niveau des médailles en jeunes, nous voilà à réaliser l’exploit d’être aussi le premier club francophone en seniors avec notre total de huit médailles remportées", ajoutait Allison.

Il y a eu le doublé en moins de 63 kg avec Emma Stragier sur la première marche du podium et Orane Duquennois à ses côtés après la finale 100% Top Niveau ! Le bronze pour Naomie Maes dans la même catégorie de poids qu’Allison Hollevoet ! Côté garçons, Julien Debruycker a aussi pris du bronze en moins de 66 kg après avoir été battu en finale du tableau À part Naoufal Ez Zerrad, futur lauréat, et s’être repris en finale des repêchages face à Osman Dzhamaldinov. En moins de 81, double présence tournaisienne sur la boîte avec Gaston Rammant impressionnant tout au long de la journée qui s’est assurée du titre tandis qu’Aymab El Houssaini a fini troisième. La dernière médaille, en argent celle-là, est revenue à Fabian Vanhollebeke, battu en finale des moins de 100 kg. "Huit médailles, que puis-je ajouter ? Nos 14 inscrits, pour la plupart encore jeunes, m’ont procuré des sensations extrêmes, notait de son côté le président du JTN Bernard Tambour. Ils ont démontré une fois de plus que lorsqu’on veut, on peut ! Ils étaient là pour aller chercher de l’expérience mais sont allés chercher des médailles. Je suis fier !"

Un solde Léni Raquet

Dans un championnat auréolé par la présence de Français, Géorgiens, Russes ou encore Cambodgiens suite à une collaboration internationale, d’autres clubs de la région se sont mis en évidence. Ainsi, au Kano de Tournai, Léni Raquet s’est fait un malin plaisir à rappeler toutes ses qualités de judoka talentueux et bigrement travailleur. En moins de 60 kg, il s’est emparé du titre en gagnant quatre combats de suite. Il a failli retrouver, de façon un peu inattendue, un de ses coéquipiers de club sur le podium, comme nous le raconte son président Sébastien Bonte: "On avait six judokas inscrits mais Esteban Nys n’a pu venir car malade. Un judoka de dernière minute s’est décidé à accompagner le reste du groupe et François Rabret a bien fait vu son parcours. Premier tour franchi, deuxième aussi sur étranglement après un long combat, troisième également sur ippon placé à quelques secondes de la fin, demi-finale perdue sur immobilisation et même verdict en petite finale." Dommage mais jolie prestation !

Moins de succès pour Jules et Angèle Bonte, Lucas Pirlot et Tommy-Lee Callens mais "on a passé une belle journée avec, notons-le, un premier titre régional en catégorie seniors pour le Kano Tournai", insistait logiquement Sébastien.

Rendez-vous à Tielt !

Au Kanido Herseaux, Sophie Lutyn avait emmené Louny Deraedt et Maxime Vercaemst qui était de retour en compétition après deux ans chez les moins de 60 kg. L’un ratait de peu les repêchages et l’autre s’y présentait mais sans réussir à aller plus loin ! Il restait Lola Fache en moins de 57 kg. La pépite herseautoise passait le premier tour et les suivants pour se hisser en finale où elle ne perdait qu’au golden score face à Manon Lecharlier, élite de la catégorie. Une superbe médaille d’argent pour Lola, encore juniore première année, qui n’en était donc qu’à son premier régional chez les "grandes" !

Pour être complet, Ath était aussi de la partie avec Lars Vandemeulebroecke chez les moins de 73 kg, sorti d’entrée de jeu. Quant aux médaillés et donc qualifiés, place maintenant à encore deux semaines de préparation en prévision du championnat de Belgique du 5 novembre à Tielt !