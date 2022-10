Les Mouscronnoises défient les Athoises

Le Pays Vert l’est d’office car il n’a jamais caché le viser, une saison après s’être fait griller la politesse par Charleroi B. Mouscron ne l’était pas forcément vu son statut de promu mais le champion sortant de P2 s’est adapté facilement au style de la P1, sa victoire 5-0 face à La Louvière le prouve. "Ce jour-là, beaucoup de choses ont bien tourné pour nous, dit modestement Eva Van Honacker. La Louvière est une équipe comme la nôtre, avec beaucoup de jeunes. C’est aussi un montant mais qui se veut plus ambitieux ! En tout cas, il affiche plus ouvertement ce qu’il désire atteindre ! On sait qu’on a marqué les esprits avec ce 5-0, mais un match n’est jamais l’autre."

La milieu de terrain de Mouscron fait référence au match de Coupe du Hainaut qui a occupé, dimanche dernier, le Pays Vert à La Louvière. Duel qui n’a tourné à l’avantage des Athoises qu’à la suite des tirs au but ! "On savait que ce serait un match compliqué, note la joueuse du Pays Vert Camille Brotcorne. À la RAAL, ce n’est jamais simple de s’imposer. Mais on a su répondre présent, revenir au score et garder notre sang-froid pour la séance des tirs au but. Et notre gardienne Joise Deboutez nous a sorti deux des quatre tirs louviérois."

« Les Hurlues sont jeunes, rapides et physiques »

Le Pays Vert qui peine à se défaire de la RAAL, est-ce inquiétant avant d’accueillir un Mouscron vainqueur 5-0 des Louviéroises ? "C’est impossible de comparer car les contextes étaient différents mais ça prouve de la qualité du noyau hurlu, répond Camille. La Louvière et Mouscron sont des équipes qui se ressemblent beaucoup: des filles jeunes, rapides, vives, physiques et qui ont du mental ! À peine montées, elles peuvent déjà prétendre au titre. Ce samedi, on joue à la maison, c’est un avantage mais il est hors de question de sous-estimer l’adversaire."

Ce sommet, ce sera sans Camille retenue par le travail ! Et vu son état de forme, l’ailière va manquer au Pays Vert. "Je suis bien, à l’image de l’équipe qui a enchaîné quatre succès en championnat. J’ai marqué trois ou quatre goals. La finition est importante pour une attaquante même si ce qui compte est le collectif." Groupe qui se connaît bien désormais, ce qui constitue une de ses principales forces ! "Cela fait trois ans qu’on est ensemble. On s’entraîne trois fois par semaine, on a un super duo de coaches avec Sven Leleux et Jibé Yakassongo", note encore la Belœilloise de 21 ans qui a débuté le foot en 2015 à Saint-Ghislain, avec une expérience en N2. Mais j’ai toujours eu beaucoup de liens avec Ath, via l’école, les copines ou l’athlé pratiqué plus jeune. Il y a trois ans, je suis donc arrivée au Pays Vert. C’est plus facile aussi à combiner avec mon boulot. " Même s’il lui fera manquer le match face à Mouscron !

« Vu leur expérience, les Athoises sont favorites »

Pas de souci de disponibilité en raison du travail pour Eva qui est aux études. À 16 ans, la Dottignienne est un pion très important sur l’échiquier d’Émilie Vanardois au regard de ses multiples qualités. Arracheuse de ballons, elle sait aussi les distiller et les mettre au fond du but. "C’est ma sixième saison, dit l’ex-judoka du Kanido Herseaux. J’ai joué deux ans à Estaimbourg, un an à Leers et j’en suis à ma troisième saison à Mouscron où je me sens très bien grâce, notamment, aux conseils de notre coach Émilie qui sait nous apporter sa grande expérience. Notre équipe fanion n’en est qu’à sa seconde saison mais on a déjà pu vivre de grands moments avec le titre de P2 gagné de façon bizarre l’an passé, devant Herseaux qu’on ne s’attendait pas à voir perdre contre Baudour au dernier match."

Et Eva est-elle prête à vivre, dès cette saison, d’aussi agréables moments ? "Je prends si ça vient, mais on n’est pas favori pour le titre. Le Pays Vert l’est car il a un plus grand vécu ! La saison passée, on l’a vu lors de la demi-finale de la Coupe du Hainaut. Il nous avait mis deux buts en première période, puis avait bien géré. On avait senti lors de ce match que la P1 était un tout autre niveau que la P2. Mais on y fait bonne figure. C’est une division en tout cas plus plaisante où on veut juste gagner le plus de matches possibles ! Et on verra bien où ça nous mènera."