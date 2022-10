Le Tournoi Serge Lavenne en toute amitié

Lors du précédent week-end, c’est le JC Quevaucamps qui faisait aussi l’actualité du judo dans notre région avec l’organisation de son traditionnel Tournoi de l’Amitié au hall sportif de Basècles. Aussi appelé Tournoi Serge Lavenne, il proposait samedi une compétition pour les catégories de jeunes. Même si certains clubs s’étaient déplacés parfois moins bien représentés en termes de nombre que les années précédentes, le succès était au rendez-vous avec près de 350 inscrits. "Ce tournoi reste l’occasion idéale de proposer à nos judokas d’y participer car c’est tout près et très bien organisé par nos amis de Quevaucamps, note ainsi Sébastien Bonte du club du Kano Tournai. Est-ce l’année de reprise, la crise de l’énergie ou le manque de motivation de certains, encore est-il qu’on n’a aligné que seize judokas cette année. Un peu dommage vu la qualité de la compétition et vu l’occasion que ça représente de gagner en expérience dans une rencontre amicale et à deux pas de chez soi. Néanmoins, le Kano a été récompensé par la troisième place au challenge des clubs, derrière Sambreville et un club français." Le Top Niveau, Ath, le Kanido Herseaux et bien d’autres étaient aussi de la partie… Comme les Brugelettois de Mario Di Loreto, absents du régional seniors par choix, pour préserver des jeunes judokas encore un peu trop tendres pour s’en aller défier des seniors plus aguerris. Côté protecteur qu’on reconnaît à Mario rentré de Basècles avec cinq beaux médaillés, Matthias De Ro, Thibault Wambeke, Julien-Camille Tack et Eloïse Boulvin.