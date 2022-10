Pour atteindre l’objectif, un point suffira lors de leur déplacement à Wiers B. "C’est une situation à laquelle on ne s’attendait pas au début de la saison car on redémarre avec une nouvelle équipe et un nouveau staff avec cette équipe B. À la base, on voulait surtout construire un groupe compétitif mais là, c’est au-delà des espérances. Dimanche, un point suffira à Wiers B mais on y va pour les trois comme on le fait toujours. La particularité de cette première tranche, c’est qu’elle va se jouer sur dix matches pour nous et neuf seulement pour Taintignies. Et puis, maintenant qu’on a l’occasion d’avoir la tranche, on ne va pas s’en priver même si ce n’était pas prévu. Ce serait bête d’être premier du classement jusqu’à maintenant et de la rater lors de la dernière journée", commente le coach hurlu.

Vers un mano a mano

Un coach mouscronnois en chassant un autre, place à présent à Steve Herssens, le T2 de l’équipe A qui est aussi invaincue en P4A. Cette fois-ci, le rival direct se nomme Molenbaix B. Les équipes disposent d’une belle avance sur leurs poursuivants directs, ce qui laisse entrevoir un mano a mano entre les deux formations. "C’est possible quand on voit l’avance des deux équipes mais ça ne veut rien dire car c’est encore long. En tout cas, Molenbaix B dispose de bons atouts avec notamment l’apport régulier de joueurs de P1 qui font souvent la différence. Et comme aucune des deux équipes ne semble vouloir lâcher le morceau, l’affrontement direct qui aura lieu début décembre risque d’être important voire décisif. La tranche, on ne s’y intéresse pas trop car on sait ce que réserve souvent le tour final. Comme Molenbaix B je suppose, on souhaite monter directement en décrochant le titre."

En attendant, son équipe doit se concentrer sur la venue d’Obigies B. "Il faudra se méfier d’eux, ils reviennent bien dans le parcours. Cette équipe vise le tour final et voudra prendre quelque chose chez nous. Mais comme à chaque fois, on va respecter notre adversaire en préparant bien ce match. À domicile, on doit prendre le maximum de points, on va donc jouer pour la victoire comme d’habitude."

Dans la même série, on suivra de près l’affiche entre St Jean et Herseaux B, ainsi que la venue de Templeuve B à Molenbaix B. Beaux duels en perspective comme il en existe chaque week-end dans cette division passionnante.

La tranche pour Enghien B

En P4E, c’est méritoirement qu’Enghien B a remporté la première tranche. Depuis le début de la compétition, les protégés de Giuseppe Lioy dominent leur sujet avec beaucoup d’autorité. Le gain de cet accessit est une juste récompense pour le travail réalisé depuis l’entame du championnat.