Tournai prend le dessus sur Frasnes dans un derby historique pour la Wapi

On retiendra que le TRC a décroché ce premier derby de l’histoire du rugby féminin en Wapi sur la marque de 12-40. Un score un peu forcé. "On a rencontré des difficultés, poursuit la capitaine des Sang et Or. Frasnes a mis beaucoup d’envie dans sa défense. Elles étaient très fortes aux plaquages. On a su faire la différence grâce à notre collectif et notre communication. Notre groupe est bien formé, on s’entraîne ensemble. Au contraire de notre adversaire qui vient d’arriver dans le championnat. On est bien pour l’instant. On n’a perdu qu’une fois contre les favorites de la série. On a 20 joueuses dans le noyau. On peut même faire des choix de sélection. Cela prouve que le projet tourne bien". Dans le camp des battues, la déception n’était pas trop importante. "On n’a pas été ridicules, reprend la présidente des Fourmis. Avec un peu plus d’expérience, le score aurait certainement été plus serré. Mais on a beaucoup de nouvelles qui découvrent ce sport. Au niveau de la vision de jeu, on doit beaucoup les aider. Mais pour nous, le score importe peu. On veut avant tout progresser, trouver notre style de jeu et surtout prendre du plaisir. Et quand je vois une telle rencontre, cela me conforte totalement dans l’idée d’avoir lancé ce projet féminin".

Si Frasnes était au repos (NDLR: Les Collines joueront à Mons dimanche), les deux équipes masculines de Tournai étaient sur le pont avec la réception du ROC. Face à la lanterne rouge, les hommes de Julien Debuchy ont offert une bonne réaction après la défaite à Bruges. Ils se sont imposés assez facilement, 19-5. Grâce à ce succès, les Sangs et Or remontent à une très belle deuxième place. Toutefois, on sentait une petite déception dans leurs rangs: celle de ne pas avoir pris le bonus offensif. "Un point qui pourrait peser lourd dans la course à la 2e place directement qualificative pour les demi-finales des play off", nous glissait un joueur.

La réserve a également bien performé. Elle gagne 49-15 dans son match d’alignement, signe un 6 sur 6 et retrouve la tête de la division aux côtés du Celtic et du Pajot.