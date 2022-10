Leuze gagne pour la première d'Eric Struelens: "Cela a soulagé tout le club"

« Entamer une belle série »

Les pensionnaires de la Leuz’Arena ont ainsi laissé Carnières-Morlanwelz bien seul à la dernière place avec zéro succès en cinq sorties, tout en rejoignant Maffle, Boussu-St-Ghislain et Quaregnon C à la dixième place. Avec quinze jours pour préparer le déplacement vers la salle Edgard Hismans, ils peuvent espérer entamer une remontée au classement. "Très clairement, il nous faut maintenant confirmer ces trois premiers points et pourquoi pas réaliser une belle série pour nous repositionner dans la hiérarchie. Idéalement, on voudrait se rassurer avant la trêve des confiseurs, histoire de vivre un second tour plus tranquille. L’objectif est de nous installer dans le ventre mou du tableau et de finir la saison avec une dizaine de victoires pour notre premier exercice à ce niveau", confie Mathieu. Le retour de Cyrille Finet en janvier pourrait contribuer à stabiliser le BBC. "On l’espère car l’absence de notre meneur nous est nettement préjudiciable en ce début de campagne. Dans l’ensemble, on n’a vraiment pas été vernis avec les blessures. D’ailleurs, on connaîtra en fin de semaine le résultat de l’IRM passée par Nico Gillis à la voûte plantaire et il n’est pas impossible que sa saison soit finie avant d’avoir véritablement commencé. Ce serait une fameuse perte alors qu’on avait accueilli avec joie ce super transfert. Maintenant, on a aussi joué les deux ténors, la Frat et Enghien, et derrière, il semblerait que tout le monde puisse battre tout le monde."

Le choix des entraîneurs sourit décidément à Mathieu Lévêque, qui voit systématiquement débarquer d’anciens pivots d’un sacré niveau. Après Éric Majchrzak, qui le fit monter en P3, et Rudy Balcaen, c’est au tour de l’immense Éric Struelens de poser ses valises à Leuze. "Pour moi qui ai toujours évolué dans la raquette, c’est évidemment une aubaine. J’estime avoir déjà beaucoup appris des deux précédents, et cela ne fait que commencer avec" le Stru ". Au départ, je n’y croyais pas puis quand je l’ai vu arriver j’ai pensé" il va vraiment falloir bosser là "! Paradoxalement, Éric frappe par une grande humilité. Il est très posé aux entraînements, reste calme et nous arrête souvent pour corriger le moindre détail qui peut faire la différence. On s’est vite rendu compte de la chance qu’on avait, et notre attitude a directement changé. Cela faisait longtemps que je n’avais plus vu l’équipe aussi déterminée que dimanche dernier." Ben Sinot va maintenant s’attacher à lui trouver un T2 susceptible de reprendre les rênes en janvier, quand le mythique Éric se sera envolé pour l’Espagne.