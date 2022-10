Enghien arrache le derby à Tournai chez les Messieurs

Comme ce n’est pas tous les jours que cela arrive, on débute par un joli derby chez les Messieurs avec un duel entre la 2e équipe tournaisienne et le Chessy Enghien. Un week-end particulièrement festif parce que les « Dogs » réalisaient leur teambuilding le samedi. Malgré la « fatigue » et quelques restes de soirée, les Tournaisiens débutent en force, avec l’envie de laver la défaite (4-2) subie en préparation. Mais le manque de concrétisation leur sera encore fatal. Enghien ouvre le score juste avant la pause sur PC. Il empilera encore trois buts en seconde période pour un score certainement trop lourd au final.