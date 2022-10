Doublé frustrant pour Shony Carton de la Jespo Comines (+le programme du week-end)

Claquer un doublé mais ressortir frustré, c’est un sentiment qui arrive parfois dans la vie d’un attaquant. C’est ce qui est arrivé le week-end dernier à Shony Carton qui claquait en plus ses deux premiers buts pour la Jespo. Mais le buteur n’aura pu offrir la victoire à ses coéquipiers face à Gits. "C’était difficile au coup de sifflet final. Mais c’est comme cela le football. On a bien joué en première mi-temps. On aurait dû marquer au moins une fois. Je touche notamment le poteau. Puis il y a un premier penalty pour une faute de main pas facile à voir. Gits ouvre le score contre le cours du jeu. On a bien repris en 2e. Je marque à la 50e et cinq minutes plus tard, je suis à la bonne place pour faire 1-2. Mais physiquement, vu les absences de quelques titulaires, la fin a été difficile physiquement. On a un peu subi. Et l’adversaire a fini par égaliser dans les dernières secondes sur un nouveau penalty. Là aussi, certains disent qu’il n’y avait rien. C’est frustrant mais c’est comme cela… On savait que notre adversaire provoquait beaucoup de coups de réparation. Le coach nous avait dit d’être vigilant. Mais on s’est quand même fait avoir…" Toutefois, prendre un point chez les deuxièmes est loin d’être une contre-performance. "Avant le match, on aurait même pu signer pour. Mais dans les circonstances, c’est une déception. Mais cela reflète bien l’esprit des joueurs flamands. Ils ne lâchent jamais rien".