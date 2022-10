Brainoises à l’arrosage face à Brunehaut

Les Castors déroulent en ce début de saison et Brunehaut en a fait les frais ce mercredi soir. Après une qualification aisée en Coupe de Belgique face à Laarne, suivie d’un premier large succès en championnat à Lummen, Braine aura tout aussi aisément écarté les promues dans le cadre de la seconde journée de la Top Division 1 Women. Pourtant, ce sont les visiteuses qui avaient tiré les premières en la salle André Renauld. Portées par Cindy Nowacki, elles ont surpris en filant à 0-7 (3e). Piqué au vif, Braine a toutefois réagi sous l’impulsion de la bonne paire Tadic-Sarr (11-9, 5e). La machine était rodée et n’allait laisser que des miettes aux Picardes. Aleksandra Kroselj, entre autres, ajustait la mire et plombait le moral adverse dans une fin de premier quart à sens unique (38-13).

Réussite quasi insolente

La messe semblait déjà dite. Le second acte ne faisait que confirmer ça. Les filles de Fred Dusart se montraient un peu plus intransigeantes encore pour placer leur hôte, orphelin de Bevernage à la 15e sur blessure, pour accentuer encore leur emprise (61-19) à la pause. Face aux vice-championnes de Belgique, les néophytes avaient bien du mal à faire le poids. D’autant que les locales n’ont jamais daigné baisser le ton dans ce duel. Elles en ont notamment profité pour arroser à distance. Avec une fameuse réussite à 19 sur 27 à trois points, dont 100% pour Kroselj et Lelik pour un score final de 116-48. "Nous avons shooté à 70%, remarquait Fred Dusart. Avant d’entamer le troisième quart-temps de la partie, nous étions même à quelque 86%."