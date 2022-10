Une sacrée concurrence au Slalom de Tournai

Et on peut l’écrire aisément, cette cuvée 2022 a été un bon millésime. "Nous avons eu beaucoup de participants et pas des moindres puisque la confrontation finale s’est jouée" à couteaux tirés "entre les meilleurs protagonistes de la fédération wallonne (Asaf) et néerlandophone (Vas) donnant au public venu nombreux de magnifiques démonstrations de pilotage. Le beau temps était également au rendez-vous et l’organisation par l’ASA Tornacum s’est montrée impeccable. Un grand bravo aux pilotes donc, mais aussi à toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de cette très belle journée de sport automobile à Tournai", se réjouissent les membres de l’écurie tournaisienne.

Du côté des pilotes, la satisfaction était également de mise. "Je n’étais pas venu depuis un moment, détaille ce participant venu de Flandres. L’organisation est au top. Les horaires sont assez bien respectés. Le parcours est très agréable et technique. Il y a vraiment moyen de bien s’amuser".

Le public en a pris pleins les mirettes. "Je suis plus habitué à aller voir des rallyes, explique Christopher. C’est différent. La vitesse est moindre mais on n’a pas l’impression car il y a de belles accélérations".

Pour les enfants, il suffisait de voir les étoiles dans leurs yeux ou écouter leur "Wahou, cela va trop vite" pour se rendre compte qu’ils avaient passé un très bon moment à observer les voitures foncer entre les portes. On parie qu’ils seront au rendez-vous dès la prochaine organisation ?