Succès pour les Tournaisiens du Skill et les Enghiennois en P1

Même sans Jean-Charles…

En P1, le Skill Tournai privé pourtant de Jean-Charles Kwittek, son maître-attaquant, a vaincu à domicile Marchienne-au-Pont (3-1). "Je suis content, sourit Arthur Lefebvre. On a fait pas mal de points au centre et on a réussi à isoler très souvent nos ailiers qui ont eux aussi été performants." Moins de satisfaction évidemment chez Rémi Martinez après la défaite du PVTM qui recevait l’ADS (1-3). "Leurs services nous ont fait très mal et la réception a été bien trop irrégulière pour que nos attaquants soient bien servis", déplore le coach mouscronnois. Enfin, vous savez que Don Bosco a été dominé à domicile par Enghien (1-3).