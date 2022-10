Dans le duel de bas de tableau qui opposait les équipes "bis" de Béclers et Bléharies, ce sont les hommes de Sébastien Baudart qui se sont logiquement imposés. Pour ce rendez-vous qu’il ne fallait pas manquer, il a pu compter sur l’apport d’Amaury et de Gaël Lacman, deux vétérans qui se sont illustrés lors de cette joute. "Ils ont été juste monstrueux, lance directement le coach de Béclers. C’est un match qu’on voulait absolument gagner pour quitter cette dernière place au classement. Moralement, c’était important de la gagner surtout pour le moral de nos jeunes. L’expérience des frères Lacman a fait du bien à tout le monde dans ce match qu’il ne fallait pas perdre. J’espère qu’on pourra compter sur eux à l’avenir." En attendant leur accord, Béclers B cède la dernière place à son adversaire du jour avant de se projeter sur la prochaine journée. "Dimanche, on ira à Barry pour essayer de confirmer notre prestation car, en cas de succès, on pourrait les dépasser car ils ne sont qu’à deux points de nous. On va donc bien préparer ce déplacement."