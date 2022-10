P3B: Belœil B mange toujours son pain noir en ce moment

Pour atteindre cet objectif, Belœil B devra essayer de profiter des circonstances pour engranger quelque chose dès dimanche contre Harchies-Bernissart. "C’est peut-être le bon moment pour affronter les Bernissartois car ils restent sur quatre défaites à la suite mais on espère surtout qu’ils ne se réveilleront pas contre nous. On va redoubler de vigilance et poursuivre le travail mais avec un groupe composé essentiellement de joueurs nés entre 2002 et 2004, on sent que la transition entre les équipes d’âge et le football adulte est compliquée, poursuit Bruno Zingarelli qui aimerait aussi pouvoir bénéficier plus souvent de renforts venant de l’équipe de P1 du club. On sent bien que les A sont actuellement focalisés sur leur championnat et qu’avec leur lot de blessures, ils n’ont pas vraiment les ressources pour nous aider. Ce qui ne nous empêche pas du tout de penser que le meilleur reste à venir pour mon équipe."