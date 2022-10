Mais où sont passés les spectateurs ?

Mais la réflexion de plusieurs spectateurs – "Il n’y a quand même pas grand monde pour un derby !" – nous amène à un constat: le foot attire moins les foules ! Philippe Dubois, le président du Pays Vert, ne cache pas les chiffres: "On a eu entre 350 et 400 spectateurs, dont 50 invités en VIP. Je peux entendre que, pour un derby, on estime que ce ne soit pas terrible mais je n’en connais plus beaucoup des clubs qui peuvent prétendre jouer chaque semaine devant 500 personnes."

8 à 10 €: trop cher ?

On acquiesce ! Et quelles en sont les raisons ? Il se dit que des résultats positifs attirent les gens au stade… "Oui, sans doute un peu plus ! C’était un derby entre le dixième et le onzième de la série. Mais on n’a jamais annoncé vouloir jouer tout en haut du classement, Tournai oui ! Avec des Sang et Or mieux classés, je crois qu’on aurait eu plus de monde. Il manquait 75 à 100 personnes de Tournai."

Est-ce une question de prix en cette période de crise ? "On en était à 10 € l’entrée dimanche. D’habitude, c’est 8 ! On se permet d’augmenter lors des venues de Tournai et Mons. Je reconnais deux choses: si c’est le prix demandé à l’extérieur après avoir fait bon nombre de kilomètres, vu le prix actuel de l’essence, ça peut être un peu lourd, surtout si vous êtes en famille ; et pour un spectateur neutre qui va rarement au stade et qui se dit qu’un derby, c’est l’occasion, là aussi, c’est peut-être surprenant !"

« Comme des dieux… »

Le prix, on coche comme explication possible ! Quant à la qualité du spectacle: "Là non, je ne crois pas à cet argument, répond Philippe Dubois. Les “c’était bien mieux avant”, je ne les supporte pas." Et pourtant, on en a entendu dans les gradins ! "OK, mais quand j’ai été champion de P4 en 82 avec Isières, je pensais aussi qu’on jouait comme des dieux. Affirmer que c’était mieux avant, ce n’est pas vrai. Aujourd’hui, la qualité des joueurs est meilleure, avec des clubs qui se perfectionnent dans la formation: Acren, Ath, Tournai mais aussi d’autres structures en provinciales ! N’oublions pas le boulot fait jusqu’à l’été par Mouscron en élite. Vous avez des gamins qui sont en D2 et D3 qui ont été formés à Bruges, Charleroi, Zulte, Courtrai…"

Les mentalités changent

Au-delà de la qualité, ce que les amateurs de foot aiment, c’est voir des joueurs qui s’engagent ! "Mais peut-on reprocher aux joueurs du Pays Vert de ne pas y aller sur le terrain ?" Vrai mais ce n’est pas partout pareil… "On a sur le terrain, en équipe fanion, des gars qui ressemblent à notre club: ils sont combatifs, fiers de leurs couleurs et sont issus, en large majorité, de la région athoise. L’adhésion de nos sympathisants au projet, on l’a. Il n’y a qu’à voir les buvettes qu’on réalise. Là où, parfois, quand on se déplace, à 17 h 30, il n’y a plus personne, chez nous, c’est rempli jusque tard le soir. Preuve qu’il n’y a pas de souci d’identification au club !"

Le souci paraît donc bien plus large et complexe. "Les mentalités ont juste changé, pointe Philippe Dubois. Quand j’étais joueur, dans les années 70-80, le match de football et la lutte de balle pelote étaient les sorties incontournables du week-end. Désormais, les gens sortent moins et quand ils le font, il y a pléthore de possibilités s’offrant à eux. Ça n’existait pas avant !"

La télé ? Oui et non !

Puis, il y a la télé et les réseaux sociaux ! "Même en provinciales, maintenant on peut se tenir au courant d’un score en direct ! Quant aux matches télévisés des pros à toutes les heures samedi et dimanche, oui, c’est une piste pour les gros matches mais pas pour un Cercle-Eupen ! Et puis, tous ces matches, on les diffuse à la buvette, sourit le président d’Ath. Non, le mal est plus profond que ces retransmissions."

Plus d’individualisme

L’origine du mal pourrait être à trouver dans la perte du folklore ? "Une part de celui-ci a disparu dans le foot. Union-Racing, à Tournai et même au-delà, c’était quelque chose ! Avant, il y avait de l’animosité entre clubs et supporters. Même au plus bas niveau ! Quand, avec Isières, on battait Ollignies, on allait mettre pendre une gayole au filet du but adverse. Ça ne se fait plus ! Il n’y a plus ce sentiment exacerbé d’appartenance à un club. Mais n’est-ce pas une bonne évolution finalement ? Ce qu’on a perdu en folklore, ne l’a-t-on pas gagné en respect ? Je me pose la question. En tout cas, ce qu’on a perdu, c’est le sens collectif, à tous niveaux. Il y a moins la notion de rassemblement. Par contre, on a une accentuation de l’individualisme ! Dans le foot, sport collectif par excellence, dans d’autres disciplines mais aussi et surtout dans la vie de tous les jours." C’est en effet une généralité !