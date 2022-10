Les prétendants se placent ou se replacent

N’empêche, le succès à Biévène est significatif: "C’était un match piège qu’on a bien négocié tout comme celui face à la Montkainoise même si on ne gagne que 3-2. Ça prouve qu’il ne faut pas faire preuve de suffisance car tout le monde va vouloir se payer notre peau."

Jean-Do Vessié a un discours un chouïa différent à Templeuve: "On aurait pu éviter les deux partages face à Biévène et Wiers. Jamais on ne peut être rejoints alors qu’un manque d’envie explique le résultat face aux Wiersiens. Par contre, la défaite contre Herseaux est indiscutable. Bref, avec quatre points de plus, on aurait encore été en lice. L’honnêteté commande de dire qu’on aurait signé à deux mains avant la saison pour un tel scénario. Surtout après avoir réalisé un petit hold-up ce week-end à Estaimbourg qui nous a fait souffrir pendant 20 minutes en début de seconde période. Quand les remplaçants sont montés, le jeu a automatiquement été marqué par plus de verticalité."

L’avenir s’annonce rose: "Un match à la fois mais la mentalité positive fait augurer de beaux lendemains. Présence à l’entraînement, banc de qualité, on aura besoin de tout le monde, ça aide le groupe à rester en éveil."

Avec son succès mérité à Enghien, Anvaing repointe le bout du nez et rejoint Isières battu à Hensies, seconde défaite de rang: "On gagne rarement face à Estaimbourg alors qu’il n’est jamais facile de se rendre à Hensies avec des supporters qui mettent la pression sur l’arbitre qui a fort bien tenu le match. Dommage d’avoir concédé un penalty ridicule parce qu’on aurait pu aisément repartir avec un point. Je suis content de la mentalité des jeunes, on essaiera de faire parler de nous lors de la deuxième tranche", annonce Johan Devos.

On s’en voudrait de finir sans évoquer le large succès d’Ere à Wiers qui cafouille et le nul de l’Union face à Kain: personne n’est sorti content !